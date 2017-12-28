Home Attualità Valanga a Cortina, turisti bloccati a Alemagna

Valanga a Cortina, turisti bloccati a Alemagna

di Redazione 28/12/2017

Nel corso della serata di ieri gli automobilisti hanno vissuto ore di panico a causa dell'allarme valanga a Cortina. Secondo quanto reso noto dalla stampa nazionale sono stati diversi i turisti bloccati a Alemagna a causa dell'intensa nevicata. Uno scenario pronto a preannunciare la tragedia, ecco cos'è successo Bloccata la strada statale 51 di Alemagna Cortina D'Ampezzo è una delle mete turistiche natalizie per eccellenza... Da anni, soprattutto a Natale, sono diverse le persone, tra cui anche molto vip, che la scelgono come location perfetta per le loro vacanze. Una conferma di quanto detto arriva dai profilo social di personaggi come l'attrice ed ex Miss Italia Anna Valle che in questi giorni ha postato diverse foto che ritraggono Cortina immersa nella neve. Nel corso delle ultime ore però è stata bloccata la strada statale 51 di Alemagna a causa dell'allarme valanga, il quale ha creato non poco panico tra i turisti che hanno vissuto dei veri e propri momenti di apocalisse tra e strade. Tre tir fermati dalla valanga a Cortina I turisti che anche quest'anno hanno raggiunto Cortina D'Ampezzo erano convinti di trascorrere il classico Natale imbiancato, ma a quanto pare le basse temperature hanno preso tutti di sorpresa. Come abbiamo avuto modo di notare, questa prima parte dell'inverno si è presentata particolarmente fredda con temperature sotto il grado anche al sud. Allo stesso modo anche le mete turistiche invernali sono state prese di sorpresa. Nel corso della serata di ieri infatti si è diffuso l'allarme valanga a Cortina il quale ha messo in difficoltà tre tir che, essendo su strada senza catene, hanno creato delle code in autostrada ma non solo... Le forti nevicate di ieri hanno bloccato la strada statale 51 di Alemagna che è stata chiusa al km 5,433 a incrocio con Cimabanche. Secondo il racconto di alcuni turisti bloccati per ore nelle loro auto. La situazione a Cortina D'Ampezzo sembra esser tornare alla normalità anche se l'allerta resta.

