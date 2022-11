Vendite in calo: Amazon verso il licenziamento di 10mila dipendenti

Secondo diversi rapporti, Amazon si sta preparando a tagliare migliaia di posti di lavoro a causa del rallentamento delle vendite e delle preoccupazioni per una recessione economica.

Amazon si prepara al licenziamento di 10mila dipendenti

I media statunitensi annunciano l’imminente licenziamento dei dipendenti di Amazon. Le riduzioni potrebbero riguardare circa il 3% del personale d’ufficio del colosso dell’e-commerce – ovvero più o meno 10.000 persone. Il numero esatto di posti di lavoro che verranno tagliati resta variabile.

Amazon non ha rilasciato alcuna dichiarazione esplicita sulla questione. Tuttavia, la società aveva già introdotto un blocco delle assunzioni e interrotto alcune delle espansioni del suo magazzino, annunciando di aver assunto troppo durante la pandemia. Ha anche fatto alcuni passi indietro relativamente a progetti futuri come l’idea di introdurre un robot per le consegne personali.

La scorsa settimana, Amazon ha affermato che la riduzione delle spese sarebbe stata al centro della revisione annuale delle operazioni aziendali: “Come parte della revisione di quest’anno, stiamo ovviamente prendendo in considerazione l’attuale macroambiente e considerando opportunità per ottimizzare i costi“.

Il calo drastico nelle vendite colpisce anche il colosso dell’e-commerce

Amazon è alle prese con un rallentamento delle vendite online dopo il boom degli affari durante la pandemia.

Sebbene i ricavi complessivi siano aumentati del 15% nell’ultimo trimestre, l’azienda è rimasta cauta sulle prospettive future, mentre il rallentamento colpisce aree specifiche, inclusa l’unità di cloud computing, Amazon Web Services, che ha a lungo alimentato i suoi profitti.

Il fondatore Jeff Bezos, che si è dimesso da amministratore delegato ma rimane presidente del consiglio di amministrazione, ha dichiarato sui social media che è giunto il momento di “prepararsi per una crisi”.

Amazon non è l’unica società pronta a licenziare migliaia di dipendenti

Amazon si unisce a una serie di altre società tecnologiche che hanno annunciato tagli consistenti dei posti di lavoro, dando i primi segni di una recessione economica.

L’elenco include Meta, capogruppo di Facebook, Instagram e WhatsApp, che ha di recente dichiarato che taglierà 11.000 posti di lavoro, la più grande riduzione nella sua storia: circa il 13% della sua forza lavoro.

Anche il miliardario Elon Musk ha dato recentemente inizio ad una campagna di licenziamenti che riducono significativamente il numero di dipendenti di Twitter.

Complessivamente le aziende tecnologiche con sede negli Stati Uniti hanno eliminato più di 28.000 posti di lavoro dall’inizio del 2022, più del doppio rispetto all’anno precedente secondo un rapporto di Challenger, Gray & Christmas, che tiene traccia di questi dati.