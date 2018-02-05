Vino: bere due bicchieri aiuta a mantenere il cervello sano
05/02/2018
Consumare alcol in quantità smoderata si sa non fa bene, ma se le quantità sono contenute si hanno effetti positivi sul cervello. Bere vino quindi aiuta la salute del proprio cervello. Questo è stato l'esito di una ricerca condotta dai ricercatori dell'Università di Rochester Medical Center (URMC), che hanno affermato una cosa sopresenti e positiva per gli amanti del vino. Pare infatti che un consumo limitato di vino e affini diminuisca le infiammazioni e aiuti a ripulire il cervello dalle tossine, come quelle del morbo di Alzheimer.
Vino e cervello: lo studioDurante l'esperimento le cavie da laboratorio hanno assunto dosi elevate di etanolo. Da ciò i ricercatori americani hanno notato lo sviluppo di danni al sistema nervoso centrale, con un calo delle capacità cognitive e motorie e un'accentuata infiammazione delle cellule degli astrociti, quelle legate al sistema linfatico, ossia quello che si occupa di eliminare le sostanze tossiche dal cervello. Tuttavia il team sotto la guida di Maiken Nedergaard, del Center for Translational Neuromedicine presso la URMC, ha messo in evidenza che basse dosi di alcol abbiano favorito la salute del cervello, migliorando la sua capacità di rimuovere le scorie. Durante l'analisi, i topi esposti a bassi livelli di etanolo, avevano il liquido spinale cerebrale (il CSF, che viene pompato nel cervello per 'pulirlo' dai rifiuti) molto più efficiente muovendosi senza problemi grazie alla materia grigia per eliminare le tossine, al contrario di quello che accade a chi non assume alcolici. La conclusione del team scientifico è che le moderate quantità di alcol hanno effetto benefico. Sulla rivista si legge che "Gli studi hanno dimostrato che l'assunzione di alcol in quantità da bassa a moderata è associata a un minor rischio di demenza, mentre bere pesantemente per molti anni aumenta il rischio di declino cognitivo". La dose che i ricercatori consigliano è quella di circa due bicchieri di vino al giorno per l'uomo.
