WhatsApp aggiornamenti, in arrivo due versioni per Android e iOS

di Redazione 06/02/2018

Siete tutti pronti per il nuovo WhatsApp aggiornamento? Ovviamente non si poteva iniziare il mese di febbraio senza parlare della app di messaggistica più importante del mondo, in continuo fermento. Secondo quanto reso noto da fonti ufficiali sembrerebbe che a breve potremmo avere due versioni delle app, una per Android e l'altra per iOS. WhatsApp conversazioni: Come bloccare gli utenti Del 2017 sono stati diversi gli aggiornamenti applicati su Whatsapp. In molti dei nostri articoli pubblicati qui su Lettera35 abbiamo avuto modo di raccontare quali sono state le novità più importanti per l'app, prima fra tutte le introduzioni delle WhatsApp Stories. Successivamente invece gli sviluppatori dell'applicazione hanno deciso di farci un piccolo regalo.... A breve infatti sarà possibile bloccare un singolo utente nelle WhatsApp conversazioni di gruppo. Secondo fonti ufficiali, l'utente potrà creare una chat di gruppo su WhatsApp e togliere a tutti o solo a singoli membri la facoltà di rispondere ai messaggi. Cancellare i messaggi su WhatsApp è possibile? Una delle novità più importanti di WhatsApp riguarda le conversazioni con più ampio raggio. Da qualche mese infatti è possibile Cancellarei messaggi su WhatsApp. Come avrete avuto modo di notare da dicembre 2017 è diventato possibile eliminare messaggi appena inviati su WhatsApp... La cosa però non è esente da notifiche, dato che ogni qualvolta che viene eliminato un messaggio il destinatario non riceve comunque notifica. WhatsApp aggiornamento, due versioni per Android e una per gli iOS? Stamattina è stata pubblicata un'altra notizia che riguarda un nuovo WhatsApp aggiornamento. A quanto pare gli sviluppatori dell'app di messaggistica più famosa al mondo hanno deciso di realizzare due versioni di WhatsApp, una destinata a Android e l'altra per iOS. Al momento però non sono stati resi noti altri dettagli, anche se si parla già di una cartella tablet iOS presente appunto nella versione di WhatsApp a Apple. Per avere qualche informazione in più si dovrà aspettare l'arco delle prossime settimane, quando sarà data comunicazione ufficiale attraverso il blog di WhatsApp.

