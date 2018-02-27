Home Scienza e Tecnologia WhatsApp il messaggio cancellato può essere recuperato?

di Redazione 27/02/2018

L'applicazione di WhatsApp dalla 2017 è diventata la protagonista sito di diverse news incentrate sul mondo della tecnologia e dell'informatica. In queste ultime ore però sarebbe stato avanzato un dubbio su WhatsApp: il messaggio cancellato può essere recuperato? WhatsApp: Ecco come eliminare i messaggi Uno degli aggiornamenti che ha più colpito gli utenti di WhatsApp senza ombra di dubbio è l'opzione che permette di eliminare i messaggi entro 7 minuti. Qualcuno ha definito questa possibilità un vero e proprio salvagente che è arrivato in soccorso agli utenti un po' distratti. Come abbiamo avuto modo di raccontare più volte l'opzione però non è esente da notifica, nel momento in cui cancellate un messaggio infatti il destinatario verrà comunque avvisato dell'azione. WhatsApp aggiornamenti chat di gruppo In queste ultime settimane però abbiamo avuto modo di raccontare Quali sono stati WhatsApp aggiornamenti che riguardano le chat di gruppo. Se in un primo momento per inviare un identico messaggio a tutti i vostri contatti dovevate creare necessariamente un messaggio in podcast, a breve potrebbe essere possibile creare una chat di gruppo è togliere la possibilità agli utenti di poter rispondere ma non solo... Secondo quanto reso noto sempre che l'aggiornamento WhatsApp possa permettere all'utente che crea una chat di gruppo ti togliere la facoltà di parlare anche ai singoli membri, i quali potranno soltanto leggere e non commentare. Come leggere i messaggi eliminati su WhatsApp? La news di oggi però bene un altro aspetto che riguarda gli aggiornamenti WhatsApp. Al centro di alcuni dibattiti su internet troviamo l'opzione che permette di cancellare i messaggi entro 7 minuti dall'invio. Sembrerebbe infatti che esista un modo lecito sul come leggere i messaggi eliminati su WhatsApp... Il testo potrebbe restare infatti all'interno del registro delle attività del telefono, qui infatti potete trovare soltanto i primi 150 caratteri che lo smartphone appunto è riuscito a registrare. A confermare la notizia riguardante il malfunzionamento di WhatsApp in un primo momento era stato il sito olandese The next web, attraverso l'esperto Dimitar Mihov mentre nel corso di queste ultime ore è stata confermata anche dal sito MailOnline... Come intenderà risolvere il problema Il quartier generale di WhatsApp?

