William e Kate hanno scelto: ecco il nome del royal baby

La notizia è di pochissimi minuti fa ed è stata confermata anche dalla BBC: "The Duke and Duchess of Cambridge have named their third child Louis Arthur Charles".

Come si chiama il figlio di William e Kate

Il mondo ha atteso con ansia questa notizia, ma il Duca e la Duchessa di Cambridge oggi anno annunciato il nome del terzo figlio: Louis Arthur Charles. Il royal baby è nato alle ore 11:01 del 23 aprile 2018, nel giorno di San Giorgio, il patrono del Regno Unito. Kensington Palace ha comunicato su Twitter che il bambino sarà conosciuto come Sua Altezza Altezza Reale il Principe Luigi di Cambridge ed è quinto nella linea di successione per il trono.

Curiosità sul nome del royal baby

William e Kate hanno scelto di chiamare il terzo figlio Louis Arthur Charles. Louis il terzo nome del fratello George (e il quarto di William), mentre Arthur era il secondo nome di Re Giorgio VI, il padre della regina Elisabetta, Charles è il nome del nonno paterno un omaggio che dimostra quanto la coppia sia legata alle tradizioni.

Il mistero del nome del terzo figlio di Will e Kate

Le tradizioni di casa Windsor sono state rispettate anche per il terzo figlio. A quattro giorni dalla nascita è arrivato il nome anche se con qualche giorno di ritardo rispetto ai fratelli George e Charlotte. L'attesa è stata dovuta alle celebrazioni dell'Anzac Day in Francia. Sempre secondo la tradizione tutti i membri più stretti della famiglia reale devono conoscere il bambino prima di annunciare il nome e il nonno Carlo era impegnato in Francia in questi giorni e non ha potuto fare visita al nipotino. D'altronde l'Anzac Day è una data importante perché si ricordano i soldati australiani e neozelandesi morti in guerra.

I bookmaker saranno molto contenti adesso e staranno festeggiando visto che Arthur era tra i nomi più gettonati, anche se William e Kate hanno optato per un nome meno scontato Louis. Intanto i genitori sono alle prese con l'ultimo arrivato in casa Windsor anche se il principe William deve prendere parte agli impegni ufficiali. All’inaugurazione del Greenhouse Centre era apparso stanco e assonnato e le immagini hanno fatto il giro del mondo perché anche il royal baby è un bambino come tutti gli altri e la notte piange e non fa dormire i genitori. Kate può contare sul supporto di tutte le tate più qualificate ma solo una mamma può prendersi cura del suo bimbo.