Wossip, la app per spiare i contatti WhatsApp

di Redazione 15/07/2017

Spiare legalmente i contatti della app di messaggistica istantanea più famosa del mondo con una app Con tutti questi aggiornamenti sulla privacy, spiare WhatsApp è diventata veramente una impresa titanica. Per fortuna di chi è curioso, può affidarsi a Wossip, una app per avere tutte le informazioni su uno o più contatti, a cominciare dai cambiamenti che un determinato contatto apporta al suo stato. Stalker di tutto il mondo, unitevi! Wossip per controllare WhatsApp, come funziona Il mondo della tecnologia sta facendo passi da gigante ed essere controllati risulta essere molto frequente. Poco importa se WhatsApp ha fatto migliorie sulla privacy, esiste una particolare applicazione si potrà essere controllati in ogni singolo tipo di cambiamento, che viene apportato su questo determinato programma. Wossip consente di spiare legalmente tutti i propri contatti. Bisogna però chiarire un punto: non spia i messaggi inviati o ricevuti dai contatti, ma sarà possibile conoscere una miriade di diverse altre informazioni. Una di questa è la durata di permanenza su WhatsApp di un determinato contatto, quindi una chat rischia di essere cronometrata e sarà possibile capire quanto tempo passa un amico o un fidanzato sulla app. Non è tutto, perché Wossip farà sì che si riceveranno delle notifiche quando il contatto prescelto entra sulla app e quando invece interrompe le comunicazioni, e anche quando cambia la foto del profilo. Per questo motivo, Wossip è una applicazione scaricabile a pagamento. Si dovrà effettuare il download della app, registrarsi e inserire il proprio numero di telefono. Per spiare, basterà cliccare sul contatto prescelto o sulla lista e il gioco è fatto.

