Xiaomi, apre in Italia il primo Store
di Redazione
29/01/2018
Il mercato dei cinafonini non accenna a placarsi, anzi spopola anche in Occidente la moda degli smartphone Made in China. E contrariamente a quanto si pensa, la qualità non lasciano a desiderare, tant'è che la casa produttrice del marchio Xiaomi ha pensato bene di incentivare le vendite in italia.
Xiaomi: da Amazon al proprio storeLa casa produttrice appare veramente decisa ad allargare la vendita dei suoi prodotti nel mercato europeo, Italia soprattutto. E quindi dopo la notizia del'arrivo dei prodotti del marchio cinese nelle store italiano di Amazon, data a novembre 2017, si vocifera anche una imminente apertura a Milano del Mi Store, quindi un negozio fisico firmato Xiaomi. Pur non avendo fornito una data esatta, l'informazione viene ritenuta molto più che attendibile, dato che a diffonderla è stata Paola Pirello, Country Marketing Manager di Xiaomi. La dirigente ha pubblicato su LinkedIn l'annuncio di lavoro con cui l'azienda ha dato via alla ricerca di personale da inserire nel punto vendita.
Come sarà lo store XiaomiIn particolare lo store avrà sede a Milano e sarà gestiti da quattro addetti alla vendita. Le competenze richieste sono generiche per entrambe le posizioni e specifiche sull'ecosistema di prodotti Mi; se poi si conosce la lingua cinese, ancora meglio. Gli utenti interessati avranno tutte le informazioni necessarie collegandosi sul proprio profilo LinkedIn Chi apprezza i prodotti di tale brand capita come dia un passo dovuto quello di renderli sempre più noti e facilmente acquistabili anche in Italia. Nei Mi Store è infatti possibile comprare vari prodotti del completo catalogo cinese, non solo smartphone.
