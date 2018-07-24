Ylenia Carrisi è viva? Nuova pista in Germania

Colpo di scena per Al Bano Carrisi e Romina Power, ci sono nuovi indizi sulla scomparsa della figlia Ylenia Carrisi. In Germania sono in corso delle indagini ma i dettagli non sono stati svelati perché il caso è ancora aperto.

Ylenia Carrisi è ancora viva?

La scomparsa di Ylenia Carrisi è un cold case. Da qualche giorno sui media italiani e internazionali si torna a parlare della figlia di Al Bano e Romina perché è stato riaperto il caso. Ormai non si hanno più notizie da diversi anni, c'è chi è convinto che sia morta, altri sostengono che sia viva. Gli ultimi indizi però annunciano un colpo di scena in arrivo. Il settimanale Sono ha riportato la notizia della rivista tedesca Frau Aktuell che ha pubblicato un articolo sul caso Ylenia Carrisi: «Ci sarebbero nuovi indizi che portano alla donna, ma i dettagli dell’investigazione non sarebbero stati diffusi perché le indagini sono ancora in corso. In passato erano già trapelate notizie simili, come quando furono diffusi dei rumors sulla presenza della figlia di Al Bano e Romina Power in un convento greco-ortodosso di Phoenix, in Arizona».

La scomparsa di Ylenia Carrisi

L'ultima volta che Al Bano Carrisi e Romina Power hanno sentito Ylenia è stato il 1° gennaio 1994 (in Louisiana dove si trovava la ragazza era il 31 dicembre 1993). Una telefonata tranquilla con Romina, molto più agitata con Al Bano perché disapprovava la decisione di Ylenia di vivere a New Orleans. Il primo indagato per la scomparsa della figlia di Al Bano fu il compagno e musicista di strada Alexander Masakela. Non sono mai state trovate prove schiaccianti contro di lui, ma sia Al Bano che Romina hanno sempre avuto forti sospetti nei suoi confronti.

La crisi tra Al Bano e Romina

Al Bano Carrisi e Romina Power erano la coppia più bella del mondo, ma la scomparsa di Ylenia ha messo in crisi il loro rapporto. Il cantante di Cellino San Marco è convinto che la figlia sia morta, Romina non smette di cercarla. Un atteggiamento comprensibile quello della mamma che non vuole arrendersi. Nel 2013 Al Bano ha presentato un'istanza di morte presunta al Tribunale di Brindisi. Romina era molto amareggiata in seguito a quella decisione. Il mistero di Ylenia Carrisi non è risolto, solo le acque del Mississipi, forse, sanno cosa è successo quel giorno.