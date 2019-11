Studiare bene, ma con il minimo sforzo? Oggi è possibile!

Riuscire negli studi è il sogno di molti. Ma come fare in modo pratico? L’importanza risiede nel metodo di studio adottato, che a volte può fare davvero la differenza. Molti studenti sono alla ricerca di un metodo di studio per riuscire a studiare velocemente e allo stesso tempo per fare bene. Se si pensa alla possibilità di studiare in maniera più veloce, non per forza si deve ricollegare questa opportunità alla frettolosità e al fare male. A volte studiare con rapidità non significa studiare male, ma soltanto evitare di sovraccaricare il cervello. La nostra memoria è ricca di potenzialità, che possono essere sfruttate nel migliore dei modi. Basta soltanto seguire delle regole e applicare i consigli più adatti. Vediamo di che cosa si tratta.

Aumento naturale e rassodante, Pagamento alla consegna GRATIS

Focalizzarsi sull’obiettivo da raggiungere

Efficacemente.com ci spiega un Metodo di studio efficace, che ci può essere molto utile se vogliamo memorizzare al meglio. È importante, per esempio, come prima mossa da attuare, focalizzarsi sull’obiettivo da raggiungere, eliminando ogni possibile distrazione.

Da questo punto di vista è essenziale la concentrazione, cercando di dedicare dei momenti soltanto all’apprendimento e non facendo contemporaneamente altre cose. Puoi attuare dei rituali che ti aiutano a far passare a te stesso il messaggio che è importante dedicare dei momenti soltanto allo studio, mettendo da parte smartphone, PC e tutto ciò che potrebbe contribuire a distrarre la tua attenzione.

Gestire il tempo a disposizione

Studiare con velocità e con efficacia significa anche cercare di usare bene il tempo a disposizione. Ci sono delle tecniche che possono aiutarci a gestire il tempo. Infatti è completamente sbagliato pensare che si debbano passare ore ed ore a memorizzare in continuazione, perché ciò può essere poco produttivo.

Lo dimostrano anche le ultime ricerche sulla memoria, che mettono in evidenza come dopo circa un’ora la capacità di memorizzazione comincia a calare. Quindi per esempio potrebbe essere importante dedicare 40 minuti allo studio e poi fare 10 minuti di pausa.

In questi 10 minuti fai ciò che preferisci, puoi andare sui social network, puoi stenderti sul letto, puoi rilassarti.

Creare immagini mentali e fare riassunti

Alcune tecniche particolari si dimostrano veramente molto importanti per riuscire a studiare al meglio, memorizzando velocemente e per ricordare nel tempo. Per esempio alcuni utilizzano la tecnica dello scrivere i riassunti.

Riscrivere informazioni sintetizzate che sono presenti e sono tratte dai libri può essere veramente molto utile per ricordare. Inoltre è una tecnica che si rivela efficace anche per migliorare la capacità di sintesi che aiuta nell’esposizione orale, mettendo in grado di riferire le nozioni principali con una certa vivacità.

Può essere anche molto importante riuscire a memorizzare attraverso la tecnica delle associazioni mentali. Si tratta di creare delle immagini mentali da associare a determinati concetti o ad alcune nozioni. Ricordare una sequenza di immagini mentali legate al proprio vissuto è molto più facile di imparare concetti astratti, in modo da interiorizzarli al meglio.

Leggere a livello mentale

Molti per esempio non riescono a comprendere quanto possa essere utile capire la differenza tra leggere sottovoce, soltanto ad un livello mentale, e il ripetere ad alta voce.

Sicuramente entrambe le tecniche sono efficaci, anche se si situano a momenti di produttività differente. Se vuoi memorizzare al meglio, potresti valutare la possibilità di leggere ad alta voce.

Se invece vuoi risparmiare tempo, per cercare di leggere più velocemente, puoi valutare l’opportunità di leggere soltanto mentalmente, perché questa tecnica aiuta a diminuire le possibilità che la mente si stanchi o si distragga.

Aiuta in pratica ad evitare l’interazione con l’esterno e a favorire la concentrazione, per prendere sempre più consapevolezza con una dimensione interiore che fa calare più efficacemente all’interno del testo che si legge.