Le 10 persone di spettacolo più pagate al mondo secondo Forbes

La rivista Forbes ha stilato una lista delle dieci persone di spettacolo più pagate al mondo: attori, registi, cantautori, produttori, musicisti che hanno guadagnato di più nel 2022.

Con il rilascio del suo decimo album in studio, intitolato “Midnights”, il 21 ottobre 2022, Taylor Swift è diventata la prima artista nella storia a rivendicare i primi dieci posti nella classifica delle canzoni di Billboard Hot 100, ed è stata la prima a superare il milione di unità vendute nell’era dello streaming digitale.

Un mese dopo “Midnights”, oltre 14 milioni di fan hanno cercato di acquistare i biglietti per il The Eras Tour 2023, per il quale ad oggi sono state rese note solo le date statunitensi. Il sito di Ticketmaster non ha retto l’affluenza senza precedenti, i prezzi sono schizzati alle stelle e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha aperto un’indagine antitrust.

L’icona del pop ha però ricavato la maggior parte dei suoi 92 milioni di dollari di guadagni dalla musica che aveva rilasciato negli anni precedenti. Il catalogo della 33enne rappresenta infatti circa il 70% dei suoi guadagni del 2022, comprendendo i profitti che derivano dagli ascolti e dalle vendite dei suoi album. Si consideri che negli Stati Uniti, 1 vinile su 25 venduto nel 2022 era un disco di Taylor Swift.

La cantautrice potrebbe diventare la prima miliardaria i cui guadagni derivano esclusivamente dalla sua carriera musicale, senza brand e business secondari, ed è altresì l’unica donna nella top10 di Forbes.

Al primo posto ci sono i Genesis, con 230 milioni di dollari di guadagni: nel mese di settembre i pionieri del rock progressivo hanno venduto i loro diritti musicali dal valore di 300 milioni di dollari al Concord Music Group.

Nella lista di Forbes anche James L. Brooks & Matt Groening, le menti dietro la celebre serie animata “The Simpsons”. Non manca il regista James Cameron che nel 2022 ha portato nei cinema “Avatar: La via dell’acqua” e Bad Bunny, che ha invece rilasciato il suo album record di ascolti “Un Verano Sin Ti”.

Di seguito la lista completa di Forbes delle 10 persone di spettacolo che nel 2022 hanno guadagnato di più al mondo.