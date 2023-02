Jamie Bell e Margaret Qualley saranno Fred & Ginger nel film biografico

Jamie Bell e Margaret Qualley interpreteranno Fred Astaire e Ginger Rogers nel film biografico che racconterà la storia dell’iconica coppia di Hollywood.

Jamie Bell e Margaret Qualley sono Fred & Ginger nel film biografico

Black Bear International ha lanciato le vendite internazionali di Fred & Ginger, il film biografico sull’appassionata ed esplosiva relazione tra le leggende della danza di Hollywood, Fred Astaire e Ginger Rogers.

Come era già noto, il vincitore del premio BAFTA Jamie Bell interpreterà Fred Astaire, il ballerino perfezionista guidato dalla tecnica, e con lui ci sarà l’attrice Margaret Qualley nei panni della talentosa Ginger Rogers.

Il regista sarà Jonathan Entwistle, mentre la sceneggiatura porta la firma di Arash Amel. Si prevede che la produzione del film inizierà alla fine del 2023.

Per la musica e le coreografie di Fred & Ginger, il produttore musicale vincitore del Grammy Award, Marius de Vries (che ha lavorato a “La La Land”) sarà affiancato dal coreografo vincitore del Tony Award, Christopher Wheeldon (che ha lavorato a “MJ the Musical”). Con loro anche i cantautori Abigail Barlow ed Emily Bear, e ancora Mark Sonnenblick: l’obiettivo è ricreare i numeri di musica e danza che ha reso la coppia hollywoodiana leggenda.

Chi erano Fred & Ginger: la leggendaria coppia di Hollywood

Le icone di Hollywood Fred Astaire e Ginger Rogers hanno recitato insieme in dieci film, iniziando con “Flying Down to Rio” nel 1933 e finendo con “The Barkleys of Broadway” nel 1949. Il duo ha rivoluzionato il genere dei film musicali e ha abbagliato il pubblico attraverso il talento e la creatività.

Il film biografico con protagonisti Jamie Bell e Margaret Qualley sarà un musical, e si concentrerà su un punto iniziale e decisivo della carriera dei due ballerini, quando cioè i loro stili di danza contrastanti e la rivalità minacciavano di distruggere la loro collaborazione.

Secondo il produttore Fred Berger: “Margaret e Jamie sono nate per interpretare questo leggendario duo di ballo”, e prosegue: “Siamo così entusiasti di offrire alle persone un grande evento gioioso – pieno di spettacolo e cuore – che farà sorridere, piangere e uscire dal cinema ballando“.