50 Sfumature di grigio il film, dopo il successo nelle sale Christian Grey protagonista di una serie tv

di Redazione 16/02/2017

E se dopo il successo nelle sale cinematografiche il film 50 sfumature di grigio diventasse una serie tv? Secondo qualche fuga di notizie a breve potremmo conoscere meglio Christin Grey e Anastasia Steels grazie ad una serie di tv, ma quando potrebbe essere trasmessa nel piccolo schermo? 50 sfumature di grigio il film: potrebbe arrivare presto anche la serie su Netflyx? la saga di E.L. James ha trascinato gli uomini e le donne soprattutto in un mondo completamente nuovo, fatto di desiderio, amore e una passione esplosiva. Con l'arrivo nelle sale di 50 sfumature di nero la saga ha ottenuto un nuovo grandissimo successo negli incassi, anche se i fan non sono rimasti soddisfatti al 100% dalla pellicola. I lettori del libro infatti hanno accusato la regista, Sam Taylor-Wood, di aver omesso troppi dettagli che avrebbero reso il film più fedele alla storia. Il possibile arrivo di una serie televisiva apre un nuovo spiraglio di speranza, grazie soprattutto alla proposta di un altro regista, James Foley che ha lanciato un assist a E.L. James: "Ho suggerito a Erika di fare una mini serie per ampliare la storia. Magari su Netflix, dato che c’è così tanto nei suoi romanzi". Ma qualora venisse dato l'ok per la realizzazione della serie televisiva troveremo sempre Jamie Doran e Dakota Johnson nei panni di Christian Grey e Anastasia Steels? 50 sfumature di grigio la serie: chi troveremo nel ruolo di Christian Grey e Anastasia Steesl? La serie televisiva di 50 sfumature di grigio però potrebbe arrivare solo dopo l'approdo nelle sale cinematografiche di 50 sfumature di rosso, in programma per il 2018. Secondo alcuni roumrs però il cast sarebbe totalmente rivoluzionato, ciò implica che Jamie Doran e Dakota Johnson non interpreteranno più Christian Grey e Anastasia Steels. Tale scelta sarebbe voluta dal regista per differenziare le due cose, alias la serie televisiva e la saga cinematografica. Secondo voi quali potrebbero essere i prefetti canditati al ruolo di Christian Grey e Anastasia? Qualcuno punta il dito già sulla coppia di attori Ian Somerhalder e Nina Dobrev, nota per essere i volti ufficiali di Damon Salvatore e Elena Gilbert.

