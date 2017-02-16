Home Attualità Ballando con le stelle 2017 anticipazioni prima serata: Alba Parietti pronta a stupire con la sua sensualità?

di Redazione 16/02/2017

Ballando con le stelle 2017 andrà in onda questo sabato 18 febbraio 2017, come sempre su Rai uno. Le anticipazioni però sulla prima serata riguardano solo lei: Alba Parietti che l'anno scorso era stata tra i ballerini per una notte Christopher Lambert. I fan della conduttrice si chiedono già: riuscirà la Parietti a colpirci con la sua sensualità? Ballando con le stelle 2017 rumors: Alba Parietti e Giuliana De Sio sono già l'una contro l'altra? Ballando con le stelle 2017 sta per cominciare, ormai manca davvero poco all'inizio dello show del sabato sera che competerà con C'è posta per te di Maria De Filippi. Questa nuova edizione del programma Rai condotto sempre da Milly Carlucci si presenta già abbastanza animato. Alba Parietti sembra essere destinata a lasciare il segno a Ballando con le stelle 2017, sia per la sua sensualità ma non solo... Alcuni roumors parlano già di possibili scontri con Selvaggia Lucarelli, soprattutto dopo il trascorso con Asia Argento durante la scorsa edizione. Alba Parietti però starebbe ignorando qualsiasi voce che riguarderebbe appunto il suo percorso all'interno del programma, dato che si vocifera anche di una possibile lite con Giuliana De Sio. Ballando con le stelle 2017 cast e giudici: confermati Simone Montedoro e Martina Stella Nel cast di Ballando con le stelle 2017 insieme a Alba Parietti e Giuliana De Sio troveremo anche Martina Stella, Anna Galiena, Simone Montedoro, Martin Castrogiovanni, Fabio Basile, Fausto Leali, Oney Tabia, Christopher Leoni, Antonio Palmese, Xenia e Anna La Rosa. Per quanto riguarda i giudici invece sono stati confermati i nomi di Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e come già annunciato prima Selvaggia Lucarelli.

