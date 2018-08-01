5G consumerà molto più del 4G: l'allarme Huawei
di Redazione
01/08/2018
Mentre si avvicina sempre più il fatidico momento in cui esordirà, su tutti i nostri smartphone, il 5G, iniziano ad emergere i primi problemi. Nulla legato alla velocità e alla connessione, dal momento che si parla di una connessione 10 volte migliore rispetto a quella del 4G. I problemi che sono stati segnalati da Huawei riguardano, piuttosto, il consumo della batteria e la maggiore probabilità che gli smartphone possano surriscaldarsi. L'avvertimento è stato dato da Eric Xu, il CEO di Huawei, che ha già chiarito che la famosissima azienda cinese sta mettendo a punto un piano per poter risolvere i problemi che si sono presentati.
Il 5G pronto a debuttare su smartphone, ma sorgono i primi problemiIl giorno in cui ci sarà il tanto atteso debutto del 5G su smartphone si avvicina sempre più. Tra coloro che sono scettici e coloro che, invece, non fanno altro che attendere il momento in cui potranno finalmente usufruire del 5G, si si è creata già una grande polemica. Ad ogni modo, la prima ad offrire il servizio su smartphone dovrebbe essere - con molta probabilità - l'azienda cinese ormai tra i leader delle comunicazioni Huawei. Tuttavia, la stessa Huawei, attraverso il proprio CEO Eric Xu, ha avvertito che l'utilizzo del 5G potrebbe comportare alcuni problemi sui nuovi smartphone. I problemi sarebbero relativi all'uso della batteria e del telefono, che potrebbe riscaldarsi molto più velocemente del previsto. Xu avverte che il consumo in 5G sarà 2,5 volte maggiore rispetto a quello del 4G; alla lunga, ovviamente, ciò comporterà dei costi maggiori.
La soluzione che adotterà HuaweiPer far fronte al problema, siccome Huawei non vuole assolutamente perdere la leadership nell'ambito del 5G su smartphone, è stata già pensata una soluzione. Per dissipare il calore l'azienda cinese ha deciso di rivolgersi ad Auras Technology, un'azienda taiwanese che potrebbe mettere a punto un piano per risolvere il problema delle batterie. Il progetto è quello di un “sistema ad alte prestazioni” costituito da una lamina di rame di 0,4 mm (appartenente ai notebook) che, se rapportata a quelle in grafite dei normali smartphone, offrirà una soluzione per il problema posto.
