Nobel della matematica: medaglia ad un italiano

Nobel della matematica: medaglia ad un italiano

di Redazione 01/08/2018

È stato consegnato oggi a Rio De Janeiro il Nobel della Matematica. Dopo molti anni la Medaglia Fields torna nelle mani di un italiano. Si chiama Alessio Figalli, è nato a Roma, ma insegna a Zurigo. Medaglia Fields ad Alessio Figalli Ha 34 anni ed è italiano il Nobel della Matematica. Durante il congresso internazionale dei matematici in programma a Rio De Janeiro è stata conferita la Medaglia Fields al giovane Alessio Figalli. È nato a Roma e ha studiato alla scuola di Pisa, dove ha conseguito anche il dottorato. L'ultima volta che un italiano ha conquistato il Nobel della Matematica era il 1978 confermando la grande tradizione italiana per la disciplina dei numeri. La carriera di Alessio Figalli Alessio Figalli durante il periodo universitario, è entrato in contatto con Cedric Villani che ha ricevuto la Medaglia Fields nel 2010 ed è diventato famoso perché entrato a far pare del team del presidente francese Macron. Figalli ha avuto una carriera luminosa nonostante la giovane età ed è entrato ben presto nel Cnrs, ovvero il Cnr francese, come ricercatore. Subito dopo gli è stata offerta una cattedra alla prestigiosa Ecole Polytecnique di Parigi. L'università di Austin, in Texas, ha invitato Alessio Figalli presso l'ateneo statunitense e nel suo curriculum c'è questa esperienza durata cinque anni. In seguito è tornato in Europa al Politecnico di Zurigo, dove ha avviato diverse ricerche e dove insegna attualmente. I premi di Alessio Figalli Il genio della matematica ha approfondito gli aspetti del “trasporto ottimale” che consiste nel modo più “economico” per il trasporto di una distribuzione di massa, studio premiato con il Nobel della Matematica. L'argomento può sembrare difficile, ma le equazioni che derivano da questo studio trovano applicazioni in vari settori come economia e meteorologia. L'elenco di premi di Alessio Figalli è lungo, prima della Medaglia Fields ha ricevuto il Premio Feltrinelli, che è assegnato dall'Accademia Nazionale dei Lincei.

