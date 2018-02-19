Accertamenti fiscali 2018, come non insospettire l'Agenzia delle Entrate
di Redazione
19/02/2018
Redditometro 2018, consigli su prelievi, bonifici e risparmi da tenere a mente per evitare i controlli fiscali dell'Agenzia delle Entrate ed essere in regola con i movimenti sul conto corrente.
Controlli fiscali 2018, come non insospettire il FiscoQuante persone hanno ricevuto o temono di ricevere accertamenti fiscali? Quando il Fisco indaga, si temono sempre sanzioni e conseguenze. In sostanza: con quale criterio l’Agenzia delle Entrate controlla i conti correnti e quali operazioni insospettiscono il Fisco? Ecco di seguito alcuni consigli per evitare di essere individuato come contribuente sospetto e riguardano le più frequenti operazioni finanziarie, come i versamenti, i risparmi depositati e i bonifici effettuati e ricevuti.
Versamenti sul conto, come evitare controlli fiscaliI versamenti sono spesso fonte di preoccupazione per il Fisco. Per evitare accertamenti fiscali, si consiglia di non versare sul proprio conto soldi di cui non è possibile dimostrare la provenienza, anche se sono stati i vostri genitori a donarvi in buonissima fede questi importi.
Quali bonifici fanno scattare gli accertamenti del FiscoStessa cosa per i bonifici: l’Agenzia delle Entrate sospetta di quelli di alto importo e verso destinatari non imparentati. A dirla tutta, anche il passaggio di soldi tra familiari e parenti deve essere giustificabile, pena pericolo accertamenti fiscali. Stessa cosa per i bonifici ricevuti, specialmente se sono derivati da lavoro occasionale.
Risparmi sul conto, pericolo altre entrate se non si prelevaI prelievi sono la croce e delizia dei contribuenti. Questi ultimi spesso fanno attenzione a giustificare i soldi in entrata o in uscita, e questo è sicuramente saggio. Meglio ancora, stanno usando spesso l’opzione Bancomat al posto dei contanti anche per fare la spesa, ma anche i prelievi di importi medio-alti, soprattutto se ripetuti nel tempo, possono celare operazioni in nero e rappresentare quindi movimenti sospetti e far scattare l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate. Attenzione anche alla mancanza di transazioni sul conto, in quanto può insospettire il Fisco. D’altronde è lo strumento di controllo del Risparmiometro: chi ha molti risparmi da parte e non ha bisogno di attingere ad essi per affrontare le spese della vita quotidiana, evidentemente può contare su altre entrate. La presunzione è che queste siano entrate da lavoro o affitto in nero. Spetta al contribuente soggetto ad accertamenti fiscali l’onere di dimostrare il contrario.
