Scandalo droga Isola dei Famosi 2018, Nadia Rinaldi contro Eva Henger

di Redazione 19/02/2018

Domenica Live, l’attrice romana non sostiene le accuse della grande accusatrice di Francesco Monte che hanno dato vita al canna-gate e fa piangere Mercedesz Henger Domenica Live, l’Isola di Nadia Rinaldi Ospite del salotto domenicale di Barbara D’Urso in qualità di ultima eliminata dall’Isola dei Famosi 13, si è raccontata a Domenica Live. Una permanenza molto turbolenta la sua, fatta risaltare dalla ormai celeberrima lite con la naufraga Rosa Perrotta in Honduras e, una volta tornata in Italia, da quella a distanza con il suo ex marito e padre di sua figlia. Infatti, l’uomo ha rilasciato una intervista in cui l’ha accusata di strumentalizzare la figlia per potersi riavvicinare a lui. La Rinaldi smentisce, rivelando che ultimamente riceve messaggi da lui anche a notte fonda in quanto depresso per motivi economici, ma ha ribadito che nonostante avesse rilasciato le autorizzazioni per vedere la figlia mentre Nadia era in Honduras, non è mai andato a trovarla. In sostanza, l’ex pretende di fare il padre solo il mese di agosto, quando porta la bambina un mese in Sicilia. E, ovviamente con Eva Henger presente, si è parlato del canna-gate e lo scandalo cannabis. Nadia Rinaldi a Domenica Live non appoggia Eva Henger Eva Henger ha voluto confrontarsi con Nadia sulla vicenda di Francesco Monte. Secondo la soubrette ungherese, Nadia avrebbe visto tutto, ma a sorpresa la Rinaldi ha negato con forza, spiegando le sue ragioni: l’attrice ha attraversato un “inferno” come lo ha definito lei stessa, in quanto 20 anni fa ha pagato in prima persona per una faccenda di droga. Oltre alle conseguenze penali, ha dovuto rinunciare al lavoro perché l’ambiente dello spettacolo l’ha esclusa per anni. E ha giurato sui suoi figli di non aver visto spinelli, pur dicendo che non è una persona bugiarda. In conclusione, Nadia Rinaldi non sostiene l’accusa contro Francesco Monte anche perché la sua famiglia è stata massacrata proprio per queste accuse. Domenica Live, Mercedes Henger piange per colpa di Nadia Rinaldi A nulla è servito il dibattito in studio e la commozione di Mercedesz Henger a far confermare a Nadia Rinaldi che Francesco Monte abbia fumato marijuana in Honduras. Se Eva Henger capisce la debolezza della ex naufraga, il dibattito in studio a Domenica Live è diventato infuocato: cosa succederà martedì sera alle 21.15 circa nel prime time de L’Isola dei Famosi 13?

