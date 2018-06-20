Home Economia & Lavoro Accordo tra Volkswagen e Ford in arrivo?

di Redazione 20/06/2018

Sembra essere più che una semplice indiscrezione. In arrivo ci sarebbe un accordo tra Volkswagen e Ford, che porterà entrambi i colossi a rafforzarsi, attraverso la creazione di una vasta gamma di prodotti e veicoli. Il mercato sembra approvare particolarmente quella che è una alleanza strategica a tutti gli effetti, che non prevede neanche lo scambio di quote azionarie tra i due colossi automobilistici. L'accordo arriva per contrastare le nuove norme ambientali, più rigide e difficili da affrontare. Ecco tutti i termini dell'accordo tra Volkswagen e Ford. Cosa cambia con l'accordo tra Volkswagen e Ford? Una vera e propria alleanza strategica è quella siglata da due colossi automobilistici: Wolkswagen, tedesco, e Ford, statunitense. Entrambi potevano andare incontro a dell e difficoltà per via delle nuove normi ambientali a cui è più difficile far fronte. Con l'accordo, che permetterà la produzione, da parte di entrambe, di nuovi veicoli, i pericoli dovrebbero essere arginati e sia la Borsa che i mercati lodano e ringraziano l'iniziativa. L'obiettivo dei due colossi automobilistici è quello di sviluppare nuovi modelli congiuntamente, al fine di soddisfare le richieste dei clienti, continuamente in evoluzione e aumento. Tra gli altri, si punta a modelli di mini-bus e pickup, addetti al trasporto di più persone contemporaneamente, progetto che alla lunga potrebbe rivelarsi più che efficace. Ma non solo, molto dipenderà anche delle norme in materia ambientale, che vedono tantissime città europee (come Milano, ad esempio, che con il sindaco Sala è giunta ad una svolta storica) aver preso importanti decisioni in merito alla circolazione dei veicoli diesel. La situazione di Volkswagen e Ford Nonostante siano giunti ad un'alleanza strategici, Volkswagen e Ford sono due colossi automobilistici che basano il loro successo su produzioni che sono essenzialmente differenti. Da un lato, la casa automobilistica tedesca basa la sua produzione su mezzi pesanti, come Man e Scania. Particolarmente efficace è anche la produzione di mezzi leggeri come il furgone Transporter. Tuttavia, negli ultimi tempi le difficoltà sono abbondate e c'è stato un periodo di crisi, derivato dal divorzio da Daimler; la conseguenza di quest'azione è stata l'azione solitaria da parte della Volkswagen. Diversa è, invece, la situazione della casa automobilistica statunitense. La Ford, infatti, ha tra i suoi punti di forza pick-up F-Series e i furgoni Transit, a dimostrazione di quanto sia specializzata nel settore dei trasporti di massa. L'alleanza potrebbe portare alla produzione di veicoli dello stesso genere, puntando sui marchi di fabbrica delle due aziende. Ma, allo stesso tempo, è molto più probabile che si viri verso la produzione di veicoli urbani e quotidiani, che sopperiscano alla difficoltà causate dalle norme ambientali. L'accordo non prevede lo scambio di quote azionarie, ma soltanto la produzione di nuovi veicoli. Nonostante ciò, il mercato esulta di fronte a questa decisione. "I mercati e i consumatori cambiano a una velocità incredibile. Le due società hanno posizioni forti e complementari in differenti segmenti dei veicoli commerciali", ha infatti spiegato Thomas Sedran, che ha manovrato la strategia della casa automobilistica tedesca; Sedran ha poi aggiunto che "Per adattarci a un contesto in cambiamento, è della massima importanza guadagnare flessibilità attraverso le alleanze". L'amministratore delegato di Ford (Jim Hackett), invece, ha sottolineato quanto sia soddisfatto di questo accordo, che "è un altro esempio di come possiamo diventare più uniti nel business". Lo dimostra la Borsa di Francoforte, che applaude l'accordo con un +2,14% (a 155,56 euro) il titolo di Volkswagen. Evidentemente, un partner illustre come Ford sembra essere più che affidabile.

