Ville di lusso: un business più traversale

Ville di lusso tra stile e paesaggio

Villa di famiglia e soddisfazione del cliente

Quando si parla disi fa riferimento a strutture magnificenti sia dal punto di vista architettonico che per l’impatto complessivo che hanno sul territorio nel quale sono ubicate. Che si tratti didi grandi dimensioni e di proprietà privata, le ville di lusso si caratterizzano per una serie di elementi inconfondibili: ampie dependance, grandi piscine curate in ogni dettagli, splendidi campi da tennis o da golf per esaltare gli spazi verdi circostanti. Per avere un esempio concreto riguardo alle ville di lusso basta cliccare su. Si tratta di strutture che sempre più spesso vengono richieste da amici o famiglie per trascorrere qualche giorno di assoluto relax, immersi all’aria aperta e godendo di servizi unici. D’altra parte, la prevalenza del valore esperienziale delle nuove generazioni ha portato all’accesso a servizi di èlite come questo per una fetta più ampia di popolazione. Un paradosso, se si considera la contrazione generale dei salari. Una realtà, se invece si prende in esame il cambiamento radicale dei costumi e del modo di vivere delle nuove generazioni in Europa. Pensare alla costruzione di una villa di lusso dunque, non rappresenta più solo “un capriccio” per soddisfare le proprie esigenze di benessere, ma può essere visto anche come un buon investimento di medio-lungo termine. Le occasioni di affitto non mancano: eventi, meeting aziendali, feste, ricevimenti o, come accennato in precedenza, location per vacanze e soggiorni di breve periodo. Tutto dipende dalla capacità di saper intercettare il target più giusto rispetto alla location e alla tipologia di servizi offerti.Una villa di lusso può rispondere a diversi canoni e appartenere a differenti categorie residenziali.i, vecchi “feudi” che appartengono a famiglie nobili o strutture dal design più moderno e adatte a ogni tipo di destinazione. A seconda di quale sia il vostro tipo di offerta è necessario determinare un target di offerta e stabilire quali possono essere i punti di forza e i punti di debolezza della vostra struttura. Le grandi dimensioni, ad esempio, non necessariamente rappresentano un punto di forza. Più spazi si hanno a disposizione e maggiore diventa la necessità di riempirli in maniera pertinente e oculata rispetto all’offerta che si intende mettere in atto. Il consiglio è sempre quello di affidarsi a dei professionisti che sappiano valorizzare ogni singolo spazio con gusto e cura del design ma anche con qualche curioso intrigo per valorizzare ancor di più il prodotto. L’arredo rappresenta senza dubbio il punto focale di una villa di lusso: è necessario partire dallo stile predefinito dell’immobile (può capitare di avere uno stabile barocco o di altro tipo), per costruire un ambiente che diventi un tutt’uno tra interni ed esterno. Architetti, interior designer e arredatori sono le figure di cui bisogna avvalersi se si vuole creare un prodotto di qualità e appetibile a un’ampia fetta di potenziali clienti.Diverso il discorso nel caso in cui si tratti di una villa di famiglia: in questo caso si può pensare di fare un’operazione di brand reputation, mettendo in risalto la storia dell’immobile e creando una suggestione proprio attorno a tutte queste informazioni. Ciò che resta indispensabile è pensare di fare un lavoro orientato alla soddisfazione piena degli ospiti. Può sembrare un’affermazione scontata ma non lo è, visto che lo sviluppo di un business dev’essere finalizzato al risultato. Pensare ad un’area per bambini o in generale per famiglie è d’obbligo se si vuole espandere il proprio target verso quel tipo di pubblico; al contrario, se si vuole intercettare una nicchia più giovanile bisogna cercare di modernizzare tutti gli ambienti.