Acqua su Marte: scoperto lago salato

Un gruppo di scienziati italiani ha rilevato la presenza di un lago di acqua salata su Marte. È profondo alcuni metri, ha un diametro di 20 chilometri ed è situato a 1500 metri nel sottosuolo. Il prossimo passo è la scoperta di forme di vita su Marte. Si trova ella zona denominata Planum Astrale, poco lontano dal Polo Sud.

David Bowie aveva ragione: There's life on Mars. Concedeteci questa piccola pausa goliardica per commentare la straordinaria notizia della scoperta dei ricercatori italiani. Il lago salato su Marte è stato rinvenuto grazie al radar Marsis che è stato imbarcato sulla sonda dell'ESA, MarsExpress. Il lancio è avvenuto a giugno 2003 e da allora è stato studiato a fondo il Pianeta Rosso. Il gruppo di scienziati italiano è composto da 22 ricercatori e sono 3 i protagonisti principali, secondo quanto riporta il Corriere della Sera: Enrico Flamini (Chief Scientist dell’Asi), Elena Pettinelli (responsabile del laboratorio di fisica applicata alla Terra e ai pianeti dell’Università Roma Tre) e Roberto Orosei (Istituto nazionale di astrofisica Inaf), firmatario dell’articolo su Science.

Il presidente dell'Asi, Roberto Battiston ha dichiarato: «Sono decenni che il sistema spaziale italiano è impegnato nelle ricerche su Marte insieme a Esa e Nasa. I risultati di Marsis confermano l’eccellenza dei nostri scienziati e della nostra tecnologia, e sono un ulteriore riprova dell’importanza della missione Esa a leadership italiana ExoMars che nel 2020 arriverà sul Pianeta rosso alla ricerca di tracce di vita».

Condizioni per la presenza di vita su Marte

Il lago si trova ad una profondità sotto zero gradi, ma la presenza di sali (che erano rilevati dalla sonda Phoenix al Polo Nord), ha consentito all'acqua di rimanere nello stato liquido. Il radar Marsis ha le antenne del Jet Propulsion Laboratory della Nasa, è stato costruito da Thales Alenia Space Italia sul progetto del professor Giovanni Picardi dell’Università La Sapienza di Roma. Questa sensazionale scoperta apre nuove possibilità di presenze di forme di vita su Marte. La presenza dell'acqua con sali e rocce crea un ambiente simile ai laghi della Terra, inoltre il lago è protetto dalle radiazioni UV e di altro tipo quindi offre tutte le condizioni necessarie per la presenza di vita.