Chi è Louise Brown

Il 25 luglio non è un giorno qualsiasi, nel 1978 è nata la prima bambina concepita in provetta. La tecnica di procreazione assistita ha permesso la nascita di otto milioni di persone in tutto il mondo. Louise Brown oggi compie 40 anni ed è il simbolo della vittoria della medicina moderna.

La prima bambina nata in provetta

Si chiama Louise Joy Brown, oggi spegne 40 candeline, e il suo nome è passato alla storia perché stata la prima bambina nata grazie alla fecondazione assistita. Sono passati quattro decenni e forse i più giovani nemmeno immaginano quanto sia stata importante quella nascita per la medicina moderna. Quando è nata Louise Brown era uguale a tutti gli altri neonati dell’Oldham General Hospital. I genitori avevano cercato di concepire un bambino per 9 anni, senza riuscirci. Prima di arrendersi hanno deciso di ricorrere alla tecnica della fecondazione assistita (sviluppata da Robert Geoffrey Edwards e Patrick Steptoe), considerata rivoluzionaria all'epoca.

Louise Brown è nata con parto cesareo e pesava 2,6 kg. I medici che avevano sviluppato la tecnica, scelsero il secondo nome Joy, perché questa nascita doveva portare “gioia” e far sperare tutte le persone che si erano scontrate con i problemi dell'infertilità e desideravano avere dei figli. La madre di Louise Brown infatti aveva una disfunzione alle tube di Falloppio che le impediva di rimanere incinta.

Louise Joy Brown, la storia in un libro

La bambina della gioia che oggi è una donna, ha deciso di scrivere un libro per raccontare la sua storia: 40 Years of IVF – My Life as the world’s first test tube baby. Louise Brown è a tutti gli effetti la capostipite dei bambini nati in provetta. La Spagna è il Paese in cui si fa maggiore ricorso a questa tecnica, seguita da Russia, Germania e Francia. Sono nati circa 8 milioni di bambini con la fecondazione assistita e tra questi c'è anche Natalie, la sorella di Louise. Anche lei è protagonista di un primato perché è nata in provetta e ha concepito un bambino.