Adam Lambert afferma che la ABC ha minacciato una causa contro di lui dopo il bacio con il tastierista sul palco degli AMAs nel 2009.

Adam Lambert agli AMAs 2009: quasi querelato per bacio gay sul palco

Adam Lambert ha rivelato che non solo il suo bacio con il tastierista agli American Music Awards del 2009 ha suscitato scontento e critiche tra gli spettatori, ma ha anche dovuto quasi affrontare una causa legale da parte della rete televisiva ABC che ha trasmesso lo spettacolo.

Durante il suo discorso di accettazione al Creative Coalition Spotlight Initiative Gala, il cantante ha riflettuto sull’omofobia che ha dovuto fronteggiare nei primi giorni della sua carriera e ha detto che è culminata dopo il bacio agli AMAs.

“Ho fatto il tipo di performance che avevo visto da quando ero un adolescente. Ero tipo, voglio essere sexy e avere ballerini sul palco, e ho fatto un paio di mosse suggestive con alcuni dei miei ballerini e un bacio improvvisato con il mio bassista”, ha ricordato, anche se in realtà aveva baciato il suo tastierista. “Sentivo di volerlo fare”.

La risposta della ABC al bacio gay di Adam Lambert con il tastierista

Adam Lambert, secondo quanto riportato da Page Six, ha raccontato della reazione della rete televisiva ABC al bacio sul palco degli AMAs.

Il cantante di “Whataya Want from Me” ha detto di essere stato immediatamente “in molti guai” con la ABC.

“La rete era tipo, ‘Come osi?’ Mi hanno bannato per un po’. Mi hanno minacciato di querela“, ha ricordato. “Ero tipo, ‘Oh, OK, ecco dove siamo’.”

“Non lo sapevo. Ho vissuto in una bolla a Los Angeles tra artisti e strambi, e non mi rendevo conto che quel genere di cose arruffava le piume come invece faceva.”

Le critiche hanno fatto sì che Lambert si rendesse conto di essere “parte di qualcosa di nuovo” che poteva aiutare a “portare un cambiamento”, quindi ha deciso di non celare la sua sessualità per essere visibile e una sorta di punto di riferimento per gli altri membri della comunità LGBTQIA+.

“Sarò tanto gay quanto posso essere, sarò appariscente e selvaggio”, afferma, “e se la cosa mi mette nei guai, allora mi mette nei guai. Non ho intenzione di tirarmi indietro”.

Page Six riporta altresì che l’emittente ABC ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni e commenti.