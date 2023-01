Sette persone sono rimaste uccise nell’ennesima sparatoria degli Stati Uniti. La strage è avvenuta a Half Moon Bay, in California. Il killer è stato fermato.

Strage a Half Moon Bay, California: 7 vittime e killer arrestato

Half Moon Bay, a sud di San Francisco, in California, è stato il palco dell’ennesima sparatoria negli Stati Uniti. Nello specifico, ci sono state due sparatorie, ad opera dello stesso uomo, e a circa 5 miglia di distanza l’una dall’altra.

La prima sparatoria è avvenuta precisamente alla Mountain Mushroom Farm sulla Highway 92 (San Mateo Road) a Half Moon Bay, una cittadina sita sulla costa pacifica della California. La stazione televisiva locale KGO ha riportato che quattro persone sono state uccise ad Half Moon Bay, mentre una quinta persona è rimasta ferita ed è stata trasportata allo Stanford Medical Center in condizioni critiche.

La seconda sparatoria è invece avvenuta a circa 5 miglia di distanza da Half Moon Bay, nello specifico il fuoco è stato aperto in una fattoria di trasporto di riso nel blocco 2100 di Cabrillo Highway South. In questa seconda sparatoria sono morte altre tre persone, sempre secondo quanto riportato dall’emittente locale KGO.

In totale sarebbero quindi sette le vittime di questa strage, il cui responsabile è stato fermato dalla polizia poco dopo le 16:30 ora locale. L’uomo è sotto la custodia degli agenti, si tratta di un 67enne. Il killer è stato trovato nel parcheggio di una stazione di polizia nelle vicinanze della strage. Le forze dell’ordine affermano che l’uomo “è stato fermato senza problemi e l’arma recuperata. Non c’è alcuna minaccia per la comunità”.

Le vittime delle sparatorie, secondo le indiscrezioni, sono contadini cinesi. Il movente del folle gesto non è ancora noto, le forze dell’ordine stanno indagando e anche in questo caso, come a Monterey Park, non si escludono crimini di odio.

Il senatore dello stato della California, Josh Becker, ha dichiarato: “La violenza armata è arrivata oggi nel nostro distretto e farò tutto il possibile per sostenere il dipartimento dello sceriffo della contea di San Mateo e i funzionari della città di Half Moon Bay durante questo tragico evento. I miei pensieri vanno a tutti gli interessati“.