Adelaide ATP: Djokovic batte Korda in tre set e vince il torneo

Dopo aver faticato più del dovuto e più di quanto ci si potesse aspettare alla vigilia del match, Novak Djokovic ha conquistato la finale del torneo ATP di Adelaide di tennis, giungendo alla sua prima vittoria dell’anno e apparendo come estremo favorito per gli Australian Open, in un vero e proprio terreno di casa. Il serbo ha battuto in tre set lo statunitense Sebastian Korda, che ha giocato al meglio delle sue possibilità e che è riuscito a ottenere anche un match point, che là ha avvicinato alla vittoria in più punti dell’incontro. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito della partita vinta da Djokovic, che conquista così il suo primo ATP dell’anno.

La cronaca del match tra Djokovic e Korda

Nella finale del torneo ATP di Adelaide, tutti si aspettavano che la pratica per Novak Djokovic fosse particolarmente semplice, in virtù del suo valore e di quanto dimostrato durante la settimana ad Adelaide. Tuttavia, il tennista serbo ha dovuto faticare più del dovuto, perdendo il primo parziale al tie-break e dovendo rimontare, nel secondo set, dopo aver visto il suo avversario conquistare anche un match point; dopo aver vinto il secondo set al tie-break, Novak Djokovic ha chiuso il terzo set con il punteggio di 6-4, strappando il servizio all’avversario nell’ultimo game del match.

A questo punto, dopo aver conquistato dei preziosi 250 punti, che gli permettono mettono di risalire la china in classifica dopo i problemi del 2022, Djokovic tenterà di conquistare l’agognata vittoria agli Australian Open, nel primo slam stagionale che lo vede assolutamente favorito.