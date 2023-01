Salernitana-Torino: formazioni ufficiali e dove vederla in TV e in streaming

Salernitana-Torino è la sfida del lunch match, che riguarderà due formazioni dai risultati altalenanti nelle ultime giornate di campionato; se la Salernitana di Davide Nicola viene dalla sconfitta per 2-1 dal Milan, in un match che la compagine rossonera ha dominato per larghi tratti del match, la squadra granata allenata da Ivan Juric ha conquistato un punto nella sfida contro il Verona, a seguito di un pareggio per 1-1. Adesso, le due squadre si affrontano in una sfida sicuramente molto fisica e agonistica: di seguito, sono indicate le formazioni ufficiali e i canali TV e streaming dove vedere la gara.

Salernitana-Torino: le formazioni ufficiali della gara

Salernitana-Torino si gioca con alcune conferme e diverse sorprese per entrambe le formazioni: nelle fila del Torino, si segnala l’assenza di Ricci tra i titolari, che viene sostituito da Linetty. L’attacco, con la singola punta Sanabria, viene supportato dai due trequartisti Radonjic e Vlasic; mentre, per quel che concerne la formazione della Salernitana, conferma di Ochoa in porta e attacco a due con Bonazzoli e Dia. Di seguito, sono indicate le formazioni ufficiali della gara:

SALERNITANA – Ochoa; Bronn, Daniliuc, Fazio; Candreva, Nicolussi Caviglia, Bohinen, Vilhena, Bradaric; Bonazzoli, Dia.

TORINO – Milinkovic; Zima, Schuurs, Buongiorno; Lazaro, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria.

Dove vedere Salernitana-Torino in TV e in streaming

Salernitana-Torino potrà essere vista in TV e in streaming facendo affidamento sia a Sky che a DAZN. Attraverso il secondo servizio, il match delle 12.30 potrà essere osservato su smart TV, smartphone e tablet servendosi dell’applicazione, mentre – dal sito web – ci si dovrà collegare al sito ufficiale di DAZN. Attraverso Sky, invece, il match potrà essere osservato in televisione, sui canali ufficiali del servizio, o in streaming, attraverso le piattaforme di NOW TV (pacchetto sport) e Sky GO.