Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Adozione a distanza Unicef, come funziona? Modalità e costi

Redazione Avatar

di Redazione

06/06/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
L’adozione a distanza è una pratica diffusa ormai da anni. Si differenzia fortemente dall’adozione normale burocraticamente parlando, assolvendo così ai bisogni primari di bambini poco fortunati, oppure facendo da supporto a delle comunità. In pochi sanno che esistono diverse forme di adozione e sostegno a distanza, ma come funzionano e quali sono i relativi costi? Vediamo nel dettaglio le specifiche dell’Unicef, associazione famosissima per il sostegno all’infanzia. Che cos’è l’adozione a distanza Unicef e come funziona? Questa modalità di adottare è denominata anche sostegno a distanza e consiste nel versare un contributo economico attraverso donazioni fisse a delle associazioni, ONG e ONLUS allo scopo di migliorare la vita di un bambino o di una comunità, assicurando quindi i bisogni principali quali cure mediche, cibo e acqua potabile, nonché l’istruzione. Rispetto all’adozione vera e propria, questo atto non ha valore né dal punto di vista giuridico, né da quello sociale. Si tratta solo di un donatore che può scegliere se mantenersi anonimo o reso noto a chi beneficerà del suo contributo economico. Nel secondo caso, si possono mantenere i contatti mediante le classiche lettere con l’invio di foto dei soggetti che ricevono aiuto. Il costo di un adozione di questo genere varia a seconda della località e dei beneficiari. Il sostegno a distanza può riguardare una persona, in genere un bambino, una famiglia, un gruppo di persone come ad esempio un ospedale, un istituto, una comunità. Le donazioni sono assolutamente volontarie e le modalità sono molto semplici: basta iscriversi sul sito dell’Unicef e  indicare l’importo che si vuole versare scegliendo tra tre diverse modalità di pagamento, ovvero carta di credito, conto corrente e PayPal. La donazione minima ha un costo di 15 euro al mese allo scopo di garantire un ciclo completo di vaccino trivalente contro malattie quali la difterite, la pertosse e il tetano a 22 bambini, ma ci sono varie opzioni utili per salvare più bambini da stenti, malattie e povertà.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Crema Anticellulite Barò Cosmetics recensione. Funziona?

Articolo Successivo

Smettere di russare definitivamente con rimedi naturali

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

22/11/2025

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

22/11/2025

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

18/11/2025