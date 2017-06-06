Home Attualità Adozione a distanza Unicef, come funziona? Modalità e costi

Adozione a distanza Unicef, come funziona? Modalità e costi

di Redazione 06/06/2017

L’adozione a distanza è una pratica diffusa ormai da anni. Si differenzia fortemente dall’adozione normale burocraticamente parlando, assolvendo così ai bisogni primari di bambini poco fortunati, oppure facendo da supporto a delle comunità. In pochi sanno che esistono diverse forme di adozione e sostegno a distanza, ma come funzionano e quali sono i relativi costi? Vediamo nel dettaglio le specifiche dell’Unicef, associazione famosissima per il sostegno all’infanzia. Che cos’è l’adozione a distanza Unicef e come funziona? Questa modalità di adottare è denominata anche sostegno a distanza e consiste nel versare un contributo economico attraverso donazioni fisse a delle associazioni, ONG e ONLUS allo scopo di migliorare la vita di un bambino o di una comunità, assicurando quindi i bisogni principali quali cure mediche, cibo e acqua potabile, nonché l’istruzione. Rispetto all’adozione vera e propria, questo atto non ha valore né dal punto di vista giuridico, né da quello sociale. Si tratta solo di un donatore che può scegliere se mantenersi anonimo o reso noto a chi beneficerà del suo contributo economico. Nel secondo caso, si possono mantenere i contatti mediante le classiche lettere con l’invio di foto dei soggetti che ricevono aiuto. Il costo di un adozione di questo genere varia a seconda della località e dei beneficiari. Il sostegno a distanza può riguardare una persona, in genere un bambino, una famiglia, un gruppo di persone come ad esempio un ospedale, un istituto, una comunità. Le donazioni sono assolutamente volontarie e le modalità sono molto semplici: basta iscriversi sul sito dell’Unicef e indicare l’importo che si vuole versare scegliendo tra tre diverse modalità di pagamento, ovvero carta di credito, conto corrente e PayPal. La donazione minima ha un costo di 15 euro al mese allo scopo di garantire un ciclo completo di vaccino trivalente contro malattie quali la difterite, la pertosse e il tetano a 22 bambini, ma ci sono varie opzioni utili per salvare più bambini da stenti, malattie e povertà.

