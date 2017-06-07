Crema Anticellulite Barò Cosmetics recensione. Funziona?
di Redazione
07/06/2017
Chi ha problemi di inestetismi della pelle come cellulite o pelle a buccia d'arancia, con la nuova ed innovativa crema Barò anticellulite può confidare di arrivare all'estate in perfetta forma. La crema anticellulite Barò è stata ideata nella zona di produzione del Barolo. L'intuizione è stata della dottoressa Giovanna Menegati.E' ritenuta una grande esperta di cosmesi dopo essersi laureata a Pavia nella Facoltà di Farmacia. Cercando nella fitoterapia (utilizzo di medicinali di estrazione vegetale per praticare terapie), *la dottoressa Menegati è riuscita a ricavare una formula che riesce a combattere ed eliminare il fastidioso problema della cellulite*. In pratica la dottoressa ha utilizzato i polifenoli che sono contenuti nei semi d'uva biologica che viene coltivata nella zona del Barolo. E' stata creata così una crema anticellulite in grado di apportare numerosi benefici. La dottoressa Menegati non si è fermata qui, ha creato un'intera linea di prodotti cosmetici che partono come base dall'uva del Barolo.
Come agisce la crema anticellulite Barò e come si usaLa composizione della crema anticellulite Barò è al cento per cento naturale. Infatti in questo prodotto non ci sono tracce di paraffine, alcool, derivati animali, parabeni e vaselline. Ci si affida unicamente alle sostanze attive estratte dall'uva. La crema è stata testata dermatologicamente e ha superato tutte le analisi per essere garantita come crema efficace. Gli estratti naturali dell'uva Barolo rendono questa crema antiossidante e drenante. Si sfruttano i polifenoli dell'uva rossa, che sono da sempre conosciuti come i più potenti antiossidanti naturali. La loro è un'azione anti radicalica che favorisce il miglioramento della circolazione vasale. Viene poi ristrutturata la membrana cellulare che si è ossidata. Oltre ai polifenoli per le loro proprietà antiossidanti, questa crema contiene anche caffeina per un'azione lipotica, e carnitina per ottenere un'azione drenante e che aiuti il miglioramento della circolazione sanguigna. Inoltre sono presenti le ceramidi, che riescono a rendere la pelle vellutata, morbida e tonica. L'utilizzo della crema anticellulite Barò è semplice. E' sufficiente applicarla una sola volta al giorno, meglio la mattina, affinchè sia garantita la giusta efficacia. Va distribuita in modo uniforme a partire dai glutei fino alle ginocchia, la pelle la assorbirà in fretta grazie alle caratteristiche della crema. Il massaggio durante la distribuzione è bene che sia delicato, per permettere l'assorbimento completo e uniforme da parte della pelle. L'applicazione è sufficiente che sia quotidiana per la durata di tre settimane. Già dopo la prima settimana i miglioramenti inizieranno ad essere apprezzabili. La crema Barò riesce ad idratare la pelle in profondità e la purifica per merito dei suoi lipidi euretici. La microcircolazione ne trae giovamento e la barriera epidermica viene ripristinata e mantenuta intatta. Gli oli essenziali che compongono la crema, contribuiscono poi alla naturale profumazione e fanno aumentare l'efficacia nella cura degli inestetismi dei principi attivi, apportando un significativo miglioramento estetico. **La crema Barò non ha alcun tipo di effetto collaterale in quanto è realizzata completamente con prodotti naturali*. Un motivo in più quindi per essere scelta tra le tante creme presenti in commercio. Inoltre questa crema è realizzata totalmente in Italia, altra garanzia di qualità per chi decide di acquistarla. Il trattamento può essere anche più lungo delle tre settimane indicate, questo dipende dalla gravità della cellulite che bisogna eliminare.
Dove acquistare la crema anticellulite Barò CosmeticsLa crema anticellulite Barò Cosmetics si può acquistare dal sito ufficiale della Barò Cosmetics. Se lo si fa da qui, si ha la possibilità di ottenere uno sconto vantaggioso del cinquanta per cento. Questo permette di avere la crema scontata anzichè 85 euro. Andando sul sito ufficiale QUI è sufficiente inserire i propri dati per essere ricontattati dal call center Barò per dare conferma dell'acquisto. Già in tanti hanno acquistato e provato questa innovativa crema anticellulite, rilasciando opinioni e recensioni che possono essere consultate sul sito Barò QUI. Disclaimer *I risultati descritti non sono garantiti e che gli esiti possono variare da persona a persona. **La recensione si attiene a ciò che garantisce l'azienda sul suo sito ufficiale
