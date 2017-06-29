Adriana Volpe a Mezzogiorno in Famiglia: Magalli non mi mancherà
di Redazione
29/06/2017
Dopo le liti con Giancarlo Magalli e l’addio a I Fatti Vostri, Adriana Volpe ritornerà in Rai per condurre Mezzogiorno in Famiglia con Massimiliano Ossini. Il cambio di palinsesti Rai per l’autunno 2017 ha giovato alla nota conduttrice, la quale ha commentato positivamente la sua nuova avventura, ma con un velo di polemica verso l’ex collega. La bionda showgirl ha affermato che Magalli non le mancherà di certo. Dal 23 settembre su Rai2 riparte Mezzogiorno in Famiglia, con la coppia vincente Massimiliano Ossini e Adriana Volpe, in sostituzione di Manila Nazzaro. Dopo i dissapori con Giancarlo Magalli nel finale della stagione conclusasi recentemente, la conduttrice è migrata da I Fatti Vostri alla mattina del weekend di Rai2. La conduttrice ha parole di stima verso il suo nuovo compagno di lavoro e ha affermato al Corriere della Sera che con Ossini c’è da anni una sincera amicizia e lo ha elogiato dicendo che è un conduttore bravo, dinamico e generoso, oltre che essere bello come il sole. E se il giornalista ha colto la palla al balzo per chiedere un commento sull’ex collega de I Fatti Vostri Giancarlo Magalli, con il quale i dissapori di anni sono venuti a galla nelle ultime settimane della trasmissione. E’ passato alla storia il litigio in diretta TV, finita con una querela della showgirl nei confronti del conduttore. E la Volpe ha risposto prontamente che Magalli non le mancherà di certo, ma si domanda se lui sentirà mai la sua mancanza. Ma se Adriana Volpe è felice, Manila Nazzaro ha tirato fuori le unghie: l’ex Miss Italia ha chiesto di essere tutelata alla stessa maniera della collega, sollecitando la Rai a trovarle un’altra collocazione dopo l'allontanamento a Mezzogiorno in Famiglia. Laconico il commento della Volpe: “paragona un anno di lavoro a vent’anni di conduzione.
