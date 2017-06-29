Temptation Island 2017: Valeria e Alessio si sono lasciati? Indizio su Instagram

sono una delle coppie che fanno più discutere sul web aè tornato alla conduzione del docu-reality più seguito dell’estate, tanto che la prima puntata non ha deluso i telespettatori con i suoi colpi di scena. Le coppie sembrano essere già tutte in crisi, specie Valeria e Alessio. Le parole che hanno sorpreso sono state quelle del ragazzo: una volta arrivato nella sua parte di villaggio, il giovane pare essersi dimenticato del tutto della sua compagna e, diciamolo pure, presunta moglie, visto che tra loro sembra esserci stato una specie diche non ha validità legale in Italia. Ma le sorprese non sono finite, in quanto sembra che la Bigella e il suo lui si siano lasciati e l’indizio lampante lo dà. I telespettatori potrebbero chiedersi come maistiano sui social: i fan possono stare tranquilli , perché la spiegazione è che i 21 giorni asono ormai conclusi, mentre per 4 settimane verranno messe in onda tutte le puntate. Ma Instagram dà molti indizi su come è andata a finire tra le varie coppie e a quanto pare, Valeria Bigella e Alessio Bruno hanno deciso di troncare la loro storia d’amore durata 5 anni.segnala che i due non si seguono più sui social., o è solo una pausa di riflessione? E la coppia di Temptation Island 2017 ha deciso di cancellare ogni traccia del loro amore prima ancora che arrivasse la messa in onda della puntata specifica? In fondo, non è passata neanche una settimana all’interno dele Alessio ha subito dichiarato di non sentire la mancanza della sua ragazza, bensì del suo gatto, umiliandola anche rivelando che il loro rapporto, anche nell’intimità, è piatto e noioso. Il pubblico è dalla sua parte e tutti sperano che Valeria non abbia cambiato idea.