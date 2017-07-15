Caricamento...

Aggiornamento Google Maps: viaggi programmati per evitare il traffico

Redazione Avatar

di Redazione

15/07/2017

Innovativa pensata degli sviluppatori: le fasce orarie migliori per mettersi in strada d’estate

L’estate 2017 sarà ricordata per molti episodi, ma tutti, prima o poi, si metteranno in macchina per il consueto esodo estivo verso le tanto agognate vacanze. Sarà guerra aperta contro il traffico e il caos nelle autostrade, ma arriva un aiuto da chi meno te lo aspetti: si tratta di Google Maps, la piattaforma indispensabile per guidare l’autista a destinazione per brevi, medi e lunghi tratti di percorso in auto. Il nuovo aggiornamento promette molto bene, visto che questa applicazione per gli smartphone e tablet consentirà all’utente di partire in un orario in cui non ci sarà traffico. Insomma, Maps si è evoluto con i viaggi programmati. Niente più code sotto il sole per gli automobilisti che vorranno utilizzare questo trucchetto messo a disposizione da Google Play Store.

Google Maps si aggiorna con le info sul traffico

Il funzionamento della app è semplice: basterà aggiornare Google Maps, poi aprire l’applicazione, selezionare la destinazione (città, negozio o luogo pubblico non fa differenza) e il software analizzerà i dati interni al database per indicare il momento ideale per partire, in modo che il viaggio sia quanto più breve e rapido possibile. Le indicazioni stradali saranno date per mezzo di un grafico, in modo che il guidatore sceglierà il percorso. Come per il traffico, anche in questo caso le informazioni date da Google dovrebbero essere affidabili. Niente più bollino nero grazie all’aggiornamento di Google Maps: non resta che testare il suo funzionamento e vedere se effettivamente semplifica la vita quando si è per strada e se le informazioni di Google sono veritiere.
