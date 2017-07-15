Bonucci addio a Juve: compra una pagina della Gazzetta

Il difensore della Nazionale ha detto addio ai tifosi bianconeri

Leonardo Bonucci è ufficialmente passato dalla Juventus al Milan. Placare i malumori dei tifosi bianconeri non è certo una impresa facile, visto che sui social serpeggiano commenti di odio e di disprezzo per questo passaggio. E' grande la rabbia e la delusione degli juventini, visto che il difensore ha scelto praticamente il nemico, ovvero il Milan, storico rivale della squadra di Torino. Ma il difensore un po’ di cuore bianconero che l’ha ancora tanto da comprare una intera pagina de La Gazzetta dello Sport per ringraziare la Juve e i sui tifosi, oltre che dire addio alla sua squadra.

La lettera di Bonucci alla Juventus

Questo gesto rende tutto reale: il difensore della Nazionale ed ex centrale della Juve ha voluto così dire addio ai tifosi della sua ex squadra con una lettera pubblicata sul retro della Gazzetta. Una intera pagina di addio, con i dovuti ringraziamenti, eccetto forse all’allenatore Massimiliano Allegri, reo di aver avuto dei dissapori con Bonucci ( e forse la causa del passaggio al Milan?).

Leonardo Bonucci ringrazia la Juve e le sette stagioni in cui ha trascorso a Torino, fatte di vittorie, di sogni realizzati, di crescita avvenuta attraverso il legame con la squadra. Ricorda i sei scudetti vinti, conquistati lottando, e il rammarico di non aver vinto la Champions, ma non dimentica l’orgoglio di aver fatto parte di una grande Famiglia. Conclude dicendo che quello che vede voltandosi indietro è una splendida storia che si conclude con rispetto e affetto, senza intaccare quello che ha vissuto con il Capitano, la società, i compagni e soprattutto i tifosi.