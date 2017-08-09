Agguato di Mafia in Provincia di Foggia: 4 morti
di Redazione
09/08/2017
Omicidio a San Marco in Lamis: morto Boss Romito, uccisi due fratelli testimoni involontariDue onesti lavoratori, come li ha definiti il sindaco di San Marco in Lamis, sono stati uccisi per aver assistito a un agguato mortale di stampo mafioso in cui ha trovato la morte il boss di Manfredonia Mario Luciano Romito con suo cognato, Matteo De Palma, nei pressi della stazione ferroviaria dismessa della città detta dei due conventi. A FoggiaToday, il primo cittadino Michele Merla ha espresso profondo dolore e si unisce in un abbraccio alle famiglie delle due vittime innocenti. Per questo grave lutto che ha colpito la cittadinanza, il sindaco ha deciso di rientrare in anticipo dalle ferie.
Omicidio mafia a San Marco in Lamis: lutto cittadino per le vittimeUn vero e proprio agguato a San Marco in Lamis, in Provincia di Foggia: 4 morti, ma i bersagli principali erano il Boss di Manfredonia con suo cognato, mentre i due fratelli contadini sono stati un danno collaterale, testimoni scomodi da eliminare con un brutale omicidio. Annullati tutti gli eventi in programma e tra venerdì e sabato, il sindaco dichiarerà il lutto cittadino. Ci sarà inoltre un vertice con i sindaci della provincia di Foggia e del Gargano per discutere i fatti. Uno dei due fratelli lascia due figli e uno in arrivo. L’urgenza di istituire un commissariato di polizia tra San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo e Rignano Garganico è diventata una priorità dopo l’omicidio di Mafia con vittima il boss Romito. Si temono infatti vendette trasversali e la nascita di una faida che può sfociare nel sangue di vittime innocenti.
Articolo Precedente
Taranto, paziente aggredita in ospedale: dichiarata morte celebrale
Articolo Successivo
Gianluca Vacchi, pignorate ville e barche per 10 milioni di Euro
Redazione