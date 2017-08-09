Gianluca Vacchi, pignorate ville e barche per 10 milioni di Euro
di Redazione
09/08/2017
Azione esecutiva del Banco Bpm per il mancato rimborso di un finanziamentoEssere una star su Instagram e famoso non fa pagare le rate: nonostante la fama e i dodici milioni di followers, Gianluca Vacchi ha il peso di 10 milioni di Euro di debiti e le banche hanno stretto la morsa sui possedimenti dell’imprenditore ballerino. Una vita passata tra yacht, belle donne, feste a non finire, addominali scolpiti e balletti social. Sono diventati esecutivi i pignoramenti di beni e azioni del re dei social network.
Dalle stelle al pignoramento per Gianluca VacchiOltre a barche, ville e azioni, il pignoramento di un golf club per Gianluca Vacchi: il provvedimento esecutivo dovrebbe garantire il mancato rimborso di un finanziamento alla finanziaria First Investments, che il Banco Bpm si è portato dietro dopo la fusione degli istituti di Milano e Verona. Un prestito da 10 milioni di Euro del 2008 e mai rimborsato, è questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso. In realtà, sono state pagate le prime due rate, ovvero 2 milioni di Euro, ma poi Vacchi ha smesso di pagare. La terza rata di 2 milioni di Euro era in scadenza il 31 dicembre 2015 e non è mai stata rimborsata. D qui, sono partite le azioni esecutive della Banca. Insomma, la vita fatta di eccessi del re di Instagram non è tutto rose e fiori e forse i suoi problemi economici sono stati l causa della rottura con la fidanzata storica Giorgia Gabriele.
