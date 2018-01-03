Home Intrattenimento Aida Yespica e Geppy di nuovo insieme? La reazione di Jeremias Rodriguez

Aida Yespica e Geppy di nuovo insieme? La reazione di Jeremias Rodriguez

di Redazione 03/01/2018

Aida Yespica protagonista di nuove notizie di gossip, cosa sarà successo questa volta? Se ben ricordate negli ultimi tempi le abbiamo lasciato un po' indecisa tra Geppy e Jeremias Rodriguez, tanto da decidere di rinchiudersi nella sua privacy e lasciare perdere entrambi... O forse no? Secondo alcune voci di corridoio Aida Yespica e Geppi sarebbero tornati insieme e la cosa avrebbe scatenato una reazione di Jeremia. Aida Yespica single dopo il Grande Fratello Vip? Aida Yespica durante l'ultima edizione edizione del Grande Fratello Vip non è stata esente da scandali amorosi. Se ben ricordate dopo lo scandalo dell'armadio hot troviamo anche il bacio tra Jeremias Rodriguez e la showgirl. I due Infatti si sarebbero baciati dietro le tende del confessionale, anche se ad oggi non viene nessuna conferma. Comunque sia l'atteggiamento di Aida Yespica ha dato fastidio al fidanzato Geppy, al punto di decidere di lasciarla in diretta. Dopo la notizia tutti i fan del Grande Fratello Vip aspettavano un avvicinamento concreto tra Aida Yespica single e sempre più vicina al fratello di minore di Belen Rodriguez? Peccato però che dopo l'esperienza del reality la venezuelana abbia deciso di dedicarsi solo ed esclusivamente al figlio. Gianluca Vacchi e Aida Yespica insieme a Natale? Come abbiamo appena accennato Aida Yespica ha optato per un Natale sereno e in famiglia, dedicando così tutte le sue attenzioni al figlio Aron. La venezuelana per queste vacanze ho deciso di raggiungere alcuni amici a Miami, tra questi troviamo anche Raffaella Zardo e l'ex Gianluca Vacchi... Che i due abbiano deciso di riprovarci essendo entrambi single? Ma mentre il gossip sta cercando di capire se ci sia del tenero tra Gianluca Vacchi e Aida Yespica, ecco che la venezuelana decide di incontrare Geppy a Napoli. Aida Yespica ancora indecisa tra Geppi e Jeremia Rodriguez? La vita sentimentale di Aida Yespica sta prendendo una piega davvero strana. Per quanto riguarda Geppy pare che i due non abbiano deciso di tornare insieme, mentre Jeremia Rodriguez ha deciso di godersi le sue vacanze insieme alla famiglia sparendo così dalla scena del gossip. L'unica indecisione di Aida Yespica potrebbe riguardare l'ex fidanzato di Raffaella Zardo, ovvero Gianluca Vacchi... Chissà se i due in vacanza abbiamo deciso di fare coppia fissa?

