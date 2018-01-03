Home Intrattenimento Giulia De Lellis dice addio a Pomeriggio Cinque dopo un litigio con Barbara D'Urso?

di Redazione 03/01/2018

Dopo il Grande Fratello Vip l'ex corteggiatrice Giulia De Lellis dice addio a Pomeriggio Cinque? Secondo una fuga di notizie sembrerebbe che la fidanzata di Andrea Damante abbia preso questa decisione dopo un litigio proprio con Barbara D'Urso. Cosa sta succedendo nei programma cult del pomeriggio di Mediaset? Giulia De Lellis, il sogno dopo il Grande Fratello Vip L'esperienza dentro la casa del Grande Fratello Vip per Giulia De Lellis si è dimostrata davvero importante. Nonostante le gaffe di cui l'ex corteggiatrice è stata protagonista, adesso sembra essere pronta per quello step in più che potrebbe essere determinante per la sua carriera. Nell'arco del 2017 Giulia De Lellis ha fatto crescere la sua fama come influencer sui social, ma anche come opinionista a Pomeriggio Cinque e Domenica Live... Ma mentre tutti immaginavano per lei una carriera nel mondo della moda, la ragazza stupisce tutti e rivela di avere un nuovo sogno. Andrea Damante e Giulia De Lellis una carriera in salita? La coppia nata negli studios di Uomini e Donne al momento sembra essere davvero concentrata sulla carriera. Andrea Damante sta ampliando i suoi orizzonti musicali anche in America, dove pare che stia ottenendo parecchio successo come DJ anche grazie alla pubblicazione del singolo Always. Nel frattempo invece Giulia De Lellis pare che voglia un attimino prendere una pausa dal mondo della moda e dedicarsi così a quello della recitazione. La stessa corteggiatrice in occasione di un'intervista rilasciata a DiPiù Tv ha dichiarato: "Mi piacerebbe prendere parte a una fiction. Recitare è sempre stato il mio sogno, ma so che per farlo mi dovrò iscrivere a un corso di recitazione". Che sia questo il motivo per cui hanno litigato Giulia De Lellis e Barbara D'Urso? Giulia De Lellis in conflitto con Barbara D'Urso? Giulia De Lellis in un certo qual modo deve la sua fama anche a Barbara D'Urso. La presentatrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live ha deciso di accoglierla nel suo cast di opinionisti dopo il gossip riguardante Andrea Damante e Asia Nuccetelli, entrambi al Grande Fratello Vip. Adesso però sembra Giulia De Lellis abbia bisogno di ampliare i suoi orizzonti dicendo così addio a Barbara D'Urso. Alcuni rumors però raccontano anche di un litigio tra le due donne, smentita subito da Giulia De Lellis... Sarà effettivamente così?

