Airbnb Plus al via in Italia per chi ricerca case e hotel di lusso

di Redazione 23/02/2018

Disponibile per almeno 16 città italiane Airbnb Beyond e Airbnb Plus: si ridefinisce l’offerta di hotel e case in affitto con possibilità di prenotare e di mettere a disposizione appartamenti e altri alloggi in strutture ricettive di lusso, oltre a numerosi vantaggi per gli utenti tramite il programma Superhost e Superguest. Airbnb Plus e Airbnb Beyond per le case di lusso Airbnb, la piattaforma per scambio case, si rivoluziona aggiungendo nuove categorie con servizi a pagamento appositamente studiati per chi è alla ricerca di alloggi di lusso. Già in funzione in altri Paesi del mondo, ora arriva anche in territorio italico grazie alla disponibilità di 2000 appartamenti a cinque stelle a Roma, Milano e altre 16 città italiane. Il servizio, come già accennato, è a pagamento e l’abbonamento ha un prezzo di 149 dollari. La piattaforma ha un sistema di verifica delle strutture ricettive da parte del personale che lavora nel sistema Airbnb, in modo da garantire che i requisiti di hotel, aparthotel, case e appartamenti luxury siano rispettati. Airbnb offre anche viaggi e servizi ricettivi a 5 stelle Un comparto, quello del lusso, che dal punto di vista turistico è abbastanza scoperto, dando vita alla nascita di diversi competitor di Airbnb, una su tutti la app Onefinestay. Airbnb quindi lancia il servizio Plus in modo da coprire questa mancanza, ma oltre a questo, regala al viaggiatore una esperienza di viaggio di lusso grazie alla categoria Beyond, derivata dall’acquisto di Luxury Reatreats. L’utente, tramite il servizio, potrà cercare chi offrirà l’ospitalità ai massimi livelli, nelle strutture ricettive più lussuose del mondo, in luoghi mozzafiato. Novità e premi sul sito Airbnb Oltre all’introduzione del comparto lusso, il sito Airbnb viene aggiornato sulla sezione nota come “le Collezioni”. Si tratta di strutture ricettive a tema riservati per esigenze molto particolari, ad esempio per le famiglie con bambini piccoli e alloggi per i businessmen, o ancora la categoria dedicata alla Luna di Miele, per un viaggio di nozze da favola, e per le comitive numerose grazie all’opzione viaggi di gruppo. Le tipologie delle strutture ricettive che si possono ricercare nel sistema sono le case vacanze, gli alloggi unici, i Bed and Breakfast e i nuovissimi Boutique Hotel, con le sottocategorie intera casa, stanza privata o stanza condivisa. Rimane il Superhost, uno dei servizi più gettonati della piattaforma di ricerca per i migliori proprietari, e in aggiunta ci sarà entro breve il programma Superguest, il quale premierà le migliori recensioni rilasciate dai clienti con premi quali offerte last minute e altri vantaggi.

