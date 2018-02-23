Home Salute Diagnosi sbagliata dei medici, 23enne perde un testicolo

Diagnosi sbagliata dei medici, 23enne perde un testicolo

di Redazione 23/02/2018

Errare è umano, ma errare non dovrebbe essere una prerogativa medica. Eppure si fanno sbagli, sbagli tremendi che costano cari ai pazienti, com'è accaduto ad un ragazzo di 23 anni. A quest'ultimo è stata fatta una diagnosi sbagliata che l'ha portato alla perdita di un testicolo. Diagnosi sbagliata costa cara ad un giovane, la denuncia verso i medici La tragedia che ha visto protagonista il 23enne, è valsa per una condanna a 2 mesi di reclusione a carico di tre medici, che a suo tempo prestavano servizio presso l'ospedale San Filippo Neri. I medici sono stati accusati di lesioni aggravate dal pubblico ministero Gianluca Mazzei. La vicenda riguarda l'ormai lontano 30 novembre del 2012 quando il ragazzo, avvertendo dolori spastici al basso ventre, si rivolgeva al medico di famiglia per un consulto. Perde testicolo, la storia del giovane 23enne Dopo una breve visita, notando la gravità del problema, il dottore lo spinge ad un immediato pronto soccorso. Il 23enne, un po' impaurito, si reca all'ospedale Villa San Pietro dove gli viene diagnosticata una torsione funicolo testicolare chr richiede un intervento chirurgico d'urgenza. Dal momento che la sala operatoria del nosocomio era colma, il ragazzo viene trasferito al San Filippo Neri dove, viene smentita la precedente diagnosi e lo dimettono parlando di una semplice epididimite. Tuttavia dopo 2 giorni, il dolore non si calmava, così il giovane si recava in un terzo ospedale in cui si ritorna non solo sulla prima diagnosi ma viene notata una necrosi del testicolo che, per questo, gli è stato strettamente necessario asportarglielo.

