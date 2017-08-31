Al Bano Carrisi regala a Loredana Lecciso una cena con Vladimir Putin

Loredana Lecciso non voleva incontrare Vladimir Putin, ma Al Bano Carrisi è riuscito a convincerla e insieme hanno brindato ai 45 anni della donna. Il racconto di questo regalo di compleanno insolito è stato affidato dal cantante di Cellino San Marco alle pagine di Oggi per un’intervista davvero speciale.

Albano Carrisi è un uomo d’altri tempi, lo sappiamo, ma il regalo di compleanno alla sua compagna Loredana Lecciso è davvero sui generis. Il cantante in occasione del genetliaco della donna, ha invitato Vladimir Putin. Al Bano non ha mai nascosto la sua simpatia per il presidente della Federazione Russa e durate l’ultimo concerto che ha tenuto nell’Europa dell’Est ha organizzato tutto, anche se Loredana Lecciso nutriva più di qualche riserva.

La bella Loredana non voleva andare in Russia insieme ad Al Bano Carrisi. Il suo 45esimo compleanno era passato da qualche giorno e il compagno le aveva detto che desiderava fare un brindisi insieme a Putin. Tutti conosciamo la Lecciso e la sua voglia di apparire, eppure Albano ha faticato parecchio per convincerla. Al concerto di Al Bano Carrisi del 28 agosto non c’era solo Putini, ma anche il presidente dell’Ungheria.

L’incontro tra il cantante, Putin e Loredana Lecciso è stato blindatissimo. Un brindisi privato di cui sappiamo pochissimo, solo che qualcuno ha assaggiato lo champagne del presidente prima che lo bevesse, forse per il timore che fosse stato avvelenato. Superato questo piccolo momento imbarazzante hanno brindato.

Al Bano Carrisi ha incontrato per la prima volta il presidente Putin nel 1986 quando era ancora capo del Kgb. Nel 1995 hanno festeggiato insieme il Capodanno al Cremlino. Per Albano servirebbe un leader come Putin in Italia. Una dichiarazione eccessiva che ha fatto storcere il naso ai più, e chissà cosa ne pensano i suoi figli di questa amicizia.