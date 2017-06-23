Albano Carrisi annulla i concerti estivi: come sta il cantante?

Problemi di salute per il cantante Albano Carrisi. L’artista di Cellino San Marco non sta bene e ha deciso (a malincuore) di annullare i concerti estivi. È un anno difficile per Albano Carrisi che dopo l’infarto dello scorso dicembre e l’ischemia che lo ha colpito poco dopo la partecipazione a Sanremo 2017 adesso deve fare i conti con un edema alla corda vocale destra. Sempre più attento a tutti i sintomi, anche quelli più insignificanti, Albano Carrisi ha deciso di farsi visitare dai medici che gli hanno riscontrato un rigonfiamento localizzato alle corde vocali e, in via precauzionale, è stato deciso lo stop a tutti i prossimi concerti.

Albano Carrisi oggi era atteso in Slovenia ma le date sono state cancellate, il suo amato pubblico deve fare a meno della sua voce. Per fortuna non si tratta di un grave problema di salute, la fibra del cantante di Cellino San Marco è ancora forte e la convalescenza tra gli amati ulivi della sua terra inizia a dare i primi segnali positivi. Purtroppo non sappiamo se saranno annullati tutti i concerti estivi di Albano Carrisi, l’interprete deve continuate il suo riposo forzato per guarire dall’edema alle corde vocali.

Insieme a lui ci sarà la compagna Loredana Lecciso, dopo il gossip sul matrimonio segreto in Bielorussia, smentito dallo stesso cantante, il settimanale Oggi ha svelato in anteprima che la donna ha ottenuto il divorzio. Questo documento è molto importante per ufficializzare la loro unione dal punto di vista legale e tutelare così i due figli Jasmine e Albano Junior. Noi facciamo un grosso in bocca al lupo ad Albano Carrisi e alle sue corde vocali!