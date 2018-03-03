Home Intrattenimento Al Bano e Romina Power nonni, lo rivela Loredana Lecciso

Al Bano e Romina Power nonni, lo rivela Loredana Lecciso

di Redazione 03/03/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Romina Power contro Loredana Lecciso su Instagram dopo la rivelazione della presunta gravidanza di Cristel Carrisi, figlia dell’artista americana e di Al Bano. Cristel Carrisi è in dolce attesa, indiscrezione della Lecciso Cristel Carrisi è incinta: è di poche ore fa la notizia clamorosa della prima gravidanza della figlia di Romina Power e di Al Bano Carrisi, e a far trapelare il rumors è stata Loredana Lecciso. Nessuno, a parte l’attuale (forse) compagna del cantante pugliese, ha confermato se sia vero o no, ma il post su Facebook della bionda pugliese è diventato virale in pochissime ore. Confermerebbe che Cristel e il marito aspetterebbero un maschietto e che nascerà ad aprile, intimando di diffondere il post e di dirlo ai giornali senza menzionare la fonte. Romina Power contro Loredana Lecciso Romina Power, come era prevedibile, non ha preso affatto bene questa sorta di intromissione della “rivale” Lecciso negli affari di famiglia. Loredana ha comunque rimosso il post, ma il danno è fatto. Lo screenshot è diventato virale anche su Twitter e la fidanzata di Al Bano deve fare i conti con Romina, visto che qualcuno ha pensato bene di inviarglielo. La statunitense, molto attiva sui social, ha caricato lo screen su Instagram e ha commentato con negatività che è un post interessante, ma non smentendo o confermando se Cristel stia per diventare mamma. Ovviamente, i fan della Power sono scesi in campo per screditare la showgirl, rea di aver rovinato questo bel momento a Cristel e marito solo per vendetta e ripicca. Al Bano e Romina Power nonni? Ma la questione fondamentale è: Al Bano e Romina Power diventeranno presto nonni? Questo spiegherebbe il loro presunto riavvicinamento e del perché il Carrisi abbia trascurato la sua fidanzata. Dalle parole scritte da Loredana Lecciso, pare che sia tutto vero, ma la compagna del cantante di Cellino San Marco è stata solo ingenua o ha pensato bene di vendicarsi della rivale in amore, gettando fango su di lei e la famiglia Carrisi? Di certo, si vocifera da molto che Cristel sia in dolce attesa: voci sulla gravidanza si erano levate da quando ha pubblicato la sua ultima foto sui social network, in cui appare radiosa e con un lieve rigonfiamento all’altezza del ventre: i primi segnali del pancino in vista?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp