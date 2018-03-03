Home Attualità Coppie gay, Torino nega atto di nascita a gemelli con due papà

Coppie gay, Torino nega atto di nascita a gemelli con due papà

di Redazione 03/03/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Coppie gay sotto l'occhio del ciclone. L'Italia non riesce ad adeguarsi alla società che cambia, niente matrimonio omosessuale, men che meno adozioni gay. Ma da questo al diniego di un documento che rappresenta un diritto per tutti noi ce ne passa. Eppure quello che è successo a Torino ha dell'incredibile, infatti due gemellini non hanno avuto il rilascio del certificato di nascita perché vantano due papà. Coppie gay, la vicenda scioccante a Torino Un ufficio del Comune di Torino non ha voluto trascrivere l’atto di nascita di due gemelli nati in Canada da una coppia di uomini (attraverso il così detto utero in affitto). Infatti l’atto era già stato trascritto per il padre biologico e non è stato aggiornato con il nome dell'altro genitore. Al Palazzo Civico precisano che «le indicazioni date agli uffici erano di eseguire la trascrizione senza indugio. È una questione tecnica che affronteremo e risolveremo». Uno dei motivi del rifiuto, secondo quanto dichiarato, si richiama alla legge 40 sulla procreazione assistita, che non consente la surrogazione di maternità, attuata invece in Canada). Coppie gay, rifiuto di trascrizione atto di nascita, la giustifica del Comune Dal comune è stato spiegato che «Si tratta di una questione puramente tecnica a cui si sta cercando di porre rimedio sia per questo caso, sul quale stiamo lavorando per rimettervi mano, sia per il futuro». L’amministrazione ci tiene a sottolineare che non appena si è avuto sentore di casi similari, la Città ha deciso di presentare una interrogazione al ministero dell’Interno e all’Anusca, l’associazione degli stati civili e anagrafi. Aggiungono poi che «si sta valutando la possibilità di intraprendere una costituzione di parte civile a fianco delle coppie che richiedono il riconoscimento dei figli per far sì che le decisioni dei tribunali valgano anche per gli uffici comunali. Stiamo valutando tutte le strade possibili per risolvere questa problematica tecnica».

Condividi Facebook Twitter Whatsapp