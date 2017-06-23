Risparmiare benzina con Fuel Free: prezzo e come funziona
di Redazione
23/06/2017
Fuel Free è un apparecchio che permette di risparmiare benzina e aumentare la potenza del motore della propria auto. In Giappone e USA è molto usato per diminuire il consumo di benzina non solo delle macchine, ma anche di autobus, moto, motoscafi, vetture da carico, trattori e altri veicoli. Questo apparecchio infatti garantisce un risparmio medio (risultato dato dai test effettuati sui motori dei veicoli citati in precedenza) del 20% e soprattutto permette di coprire la spesa necessaria per acquistarlo in soli due mesi di utilizzo: dopo poco quindi si rientrerà della spesa grazie al denaro risparmiato in carburante, a partire da quel momento ogni mese si risparmieranno soldi che potranno essere così investiti in altro. Come funziona, se conviene per la macchina e il prezzo. Fuel Free viene chiamato anche magnete miracoloso e finalmente è arrivato anche in Italia: è un apparecchio che si monta in cinque minuti e senza andare da un meccanico; non solo riduce sensibilmente il consumo di benzina del motore, ma garantisce anche una durata più lunga del catalizzatore e delle candele. Chi lo utilizza ha notato inoltre un aumento di circa 5 cavalli della potenza del motore. Quest’ultimo risulterà più silenzioso e capace di gestire nel miglior modo le accelerazioni, rendendo anche una normale utilitaria un mezzo con cui affrontare viaggi per l’Italia e l’Europa risparmiando sul carburante in maniera notevole. Un altro elemento a favore di Fuel Free è che questo apparecchio elimina quasi completamente i problemi legati alla spia “Check Engine“, attiva quando il combustibile non brucia a dovere. Il prezzo di listino di Fuel Free è 138,00 Euro ma chi si collega al sito ufficiale, viene messo in vendita al costo di 69 Euro. La maggioranza di chi ha comprato questo magnete miracoloso è soddisfatta di tutti gli effetti benefici che il magnete miracoloso produce, sia a livello di consumo di carburante, sia per il motore molto più dinamico. Nessuna controindicazione, a meno che no si installi correttamente: sia sul sito, sia sul web, sono presenti le istruzioni e le guide a mezzo video per installare Fuel Free in modo corretto e risparmiare carburante: quello che si spende per comprarlo si recupera in soli due mesi di utilizzo!
Articolo Precedente
Albano Carrisi annulla i concerti estivi: come sta il cantante?
Articolo Successivo
Sarabanda 2017 truccato? Polemica sul web
Redazione