Home Intrattenimento Albano e Loredana Leccio scontro in tv: voglio vederci chiaro

Albano e Loredana Leccio scontro in tv: voglio vederci chiaro

di Redazione 09/04/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Albano non riesce proprio a stare lontano dal gossip. Dopo la sua partecipazione a Ballando con le stelle, insieme a Romina Power, ecco che tornano alla ribalta nuovi e vecchi problemi. Albano e Loredana Lecciso scontro in tv? Il cantante di Cellino San Marco questa volta ha parlato senza mezzi termini: Voglio vederci chiaro Albano conteso tra Romina e Loredana? Ormai da mesi il mondo del gossip sta cercando di capire quanto sta accadendo nei meandri di Cellino San Marco, dato che sono diventate sempre più imponenti le news che vogliono Albano conteso tra Romani e Loredana. Che qualcosa tra loro non andasse si era capito già nel 2016 quando Loredana Lecciso non era stata invitata al matrimonio di Cristel, figlia di Albano e Romina. La Lecciso in quell'occasione aveva giustificato tutto quasi come un "affare di famiglia", motivo per cui aveva deciso di farsi da parte. Albano malore, ritorno alla vita con The Voice? Una delle notizie più tristi che abbiamo avuto modo di leggere è stata quella relativa all'Albano malessere... Il cantante è stato colpito da un'infarto che abbia convinto Albano a ritirarsi e quindi concentrarsi sulla sua famiglia. I fan del cantante aspettavano anche l'annuncio relativo al matrimonio con Loredana Lecciso, ma tutto tace. Sembrava che le cose tra i due andassero bene, tanto che durante la registrazioni delle puntate di The Voice a Milano, la Lecciso era stata avvistata mentre lasciava l'hotel del compagno, ma ecco che oggi a Storie Italiane arriva l'amara verità. Albano e Loredana Lecciso si sono lasciati. Scontro in tv tra Albano e Loredana Lecciso Le cose tra Albano e Loredana Lecciso ormai sono capitolate, la coppia infatti ha deciso di lasciarsi e non in buoni rapporti. A chiarire la cosa è stato lo stesso Albano che, in occasione del programma Storie Italiane, ha deciso di chiarire la natura dei rapporti con la Lecciso, a sua volta intervenuta nello show. Sono sempre stato molto onesto e chiaro, ci sono delle cose e Loredana le sa, spiega Albano. Chi è andata via è lei, non per Romina, visto che tra noi c'è solo un grande rispetto, ma nemmeno per soldi o per denaro. Ormai io e lei ci siamo lasciati e non voglio neanche sentirla al telefono, voglio solo vederci chiaro per il mio futuro

Condividi Facebook Twitter Whatsapp