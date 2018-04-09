Strage di Erba: Olindo Romano e Rosa Bazzi innocenti?

L'11 dicembre 2006 hanno perso la vita 4 persone nella strage di Erba. A distanza di anni Azouz Marzouk torna a parlare di quanto accaduto e “scagiona” Olindo Romano e Rosa Bazzi condannati all'ergastolo.

Rosa e Olindo sono innocenti?

La strage di Erba è una delle pagine di cronaca era più cruente degli ultimi anni. In un primo momento venne accusato Azouz Marzouk. Il 3 maggio del 2001 la Suprema Corte di Cassazione condannò all'ergastolo i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi. Eppure per Azouz che ha perso la moglie Raffaella Castagna e il piccolo figlio Youssef, i coniugi sono innocenti. La produzione di Tutta la verità è andata a Tunisi per intervistare Azouz Marzouk. Vedremo l'intervista su NOVE domani sera alle ore 21:25. Tutta la verità è il nuovo programma di approfondimento che tratta diversi di casi di cronaca.

Mario Frigerio testimone inattendibile?

Per Marzouk Olindo e Rosa non sono responsabili della strage per diversi motivi e che i veri assassini sono ancora liberi. I coniugi Romano non potevano compiere un eccidio e hanno confessato perché vivono l'uno per l'altra e non hanno nessuno. Azouz si è informato sul caso e ha letto tutti gli atti processuali tanto da dichiarare che la testimonianza di Mario Frigerio, unico sopravvissuto alla strage di Erba, è inattendibile.

Frigerio si è finto morto, si è salvato perché ha una malformazione alla carotide e la coltellata alla gola non gli è stata fatale; quando si è ripreso ha indicato Olindo Romano e Rosa Bazzi quali responsabili della strage di quella notte. E le prove raccolte gli hanno dato ragione, consentendo ai giudici di non avere più dubbi rispetto alla colpevolezza dei due coniugi.