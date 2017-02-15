Home Attualità Aldo e Alessia instagram, la coppia torna insieme ecco la conferma

Aldo e Alessia instagram, la coppia torna insieme ecco la conferma

di Redazione 15/02/2017

San Valentino ha portato una novità importante per tutti i fans di Aldo Palmeri e Alessia Cammarota. Da tempo infatti si rincorrono news di gossip legate ad un clamoroso ritorno di fiamma per una delle coppie di Uomini e Donne che è rimasta più nel cuore del pubblico e adesso abbiamo anche la conferma. A dare la bella notizia è stata direttamente l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che ha postato sul suo profilo Instagram una foto del piccolo Nicolò, il figlio nato dal loro matrimonio, e di Aldo Palmeri mentre dormono uno al fianco dell’altro. E ha commentato così: “L’amore… quello vero…! Il mio San Valentino”. Un modo molto originale e romantico per confermare una verità nota da qualche tempo. E ancora, la coppia si è dedicata una serata speciale, con una cena romantica come era un tempo come si vede su Instagram Stories. L’avvicinamento fra l’ex tronista e la moglie infatti era palese anche se nessuno dei due ragazzi ne ha mai parlato apertamente. Oggi però sappiamo che c’è ancora un futuro per loro anche se molti fans non sono d’accordo perché ancora non perdonano ad Aldo il tradimento della scorsa estate. Ma se l’ha fatto Alessia, potranno adeguarsi anche loro. Manca soltanto un nuovo invito da Maria De Filippi per raccontare come mai abbiano entrambi cambiato idea e il cerchio sarà chiuso.

