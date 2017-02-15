Francesco Gabbani gossip: il cantante superdotato come Siffredi?

Francesco Gabbani superdotato? Il gossip sul cantante di Occidentali’s Karma ha tenuto sveglio il pubblico di Sanremo 2017 sino a tarda notte. A poche ore dalla finalissima il giornalista Tomasi di Gente aveva scritto che Francesco Gabbani aveva ‘25 ottimi motivi per vincere’. Immediatamente in rete si è scatenata la caccia alle informazioni sulla vita privata del cantante ed ecco che in breve è spuntato un altro gossip: Francesco Gabbani soprannominato il Rocco Siffredi della Riviera. Quanto c’è di vero in tutto questo?

Da quando Francesco Gabbani ha trionfato all’Ariston si rincorrono molti gossip, oltre a quello che lo vuole superdotato infatti c’è un sms che l’ex premier Renzi gli avrebbe inviato per congratularsi. Il cantante 34enne ha dovuto usare tutto il suo Occidentali’s Karma per rispondere e mettere a tacere rumors e gossip. Durante un’intervista radiofonica su Radio1, Gabbani ha affrontato l’argomento vita privata raccontando che da quattro anni è fidanzato con Dalila Iardella, una tatuatrice di Carrara. Solo lei può sapere se è veramente superdotato così come si dice in giro ma una cosa è certa, Francesco Gabbani ha un’ironia che non conosce mezze misure. Il cantante ha detto che il 'canovaccio' che aveva portato da casa e che ha nascosto nei pantaloni ha funzionato.

Francesco Gabbani è un cantante sui generis, pur avendo vinto Sanremo 2017 non ha un disco in uscita, inoltre scrive le sue canzoni con un coltivatore di kiwi. La famiglia ha un negozio di strumenti musicali a Carrara e il padre è stato il batterista di Zucchero all’inizio della sua carriera. Un dettaglio che piace agli appassionati di coincidenze più che di gossip. La star internazionale ha calcato il palco dell’Ariston proprio nella serata finale. Però il mondo delle news funziona così, tira più Francesco Gabbani superdotato che ‘miracolato’.