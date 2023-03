Ales Bialiatski: premio Nobel per la pace arrestato in Bielorussia

Il Nobel per la pace, Ales Bialiatski, è stato arrestato in Bielorussia: l’attivista pro-democrazia è stato condannato a 10 anni come parte dell’epurazione degli oppositori di Alexander Lukashenko.

Premio Nobel per la Pace Ales Bialiatski arrestato in Bielorussia

In seguito alle proteste democratiche contro il governo di Alexander Lukashenko avvenute in Bielorussia nel 2020, è iniziata una sorta di campagna di epurazione degli oppositori politici. In questo quadro generale si inserisce la condanna a 10 anni di prigionia di Ales Bialiatski, il dissidente premio Nobel per la pace.

Bialiatski è un attivista democratico, nonché fondatore di Viasna, il più importante gruppo per i diritti umani della Bielorussia. È stato arrestato nel luglio dello scorso anno ed è accusato di contrabbando di denaro in Bielorussia per finanziare le attività del suo gruppo, ma è diffusamente noto che sia perseguitato dal governo a causa della sua posizione politica.

Sviatlana Tsikhanouskaya, leader in esilio dell’opposizione, ha scritto su Twitter: “La condanna dei difensori dei diritti umani di @viasna96 oggi – incluso il premio Nobel per la pace Ales Bialiatski – è semplicemente spaventosa. Ales ha dedicato la sua vita alla lotta contro la tirannia. È un vero eroe della #Bielorussia e sarà onorato molto tempo dopo che il dittatore sarà dimenticato”.

Bialiatski è stato condannato insieme ad altri tre attivisti di Viasna, lo ha confermato una dichiarazione del gruppo. Valiantsin Stefanovich, vice di Bialiatski, è stato condannato a nove anni di carcere. Uladzimir Labkovich, l’avvocato del gruppo, è stato condannato a sette anni. Un terzo attivista è stato condannato per contumacia.

Ales Bialiatski ha ottenuto il premio Nobel per la pace insieme all’organizzazione russa per i diritti umani “Memorial” e all’organizzazione ucraina per i diritti umani “Center for Civil Liberties”. Il premio onora e omaggia i “campioni della coesistenza pacifica durante il periodo più tumultuoso in Europa dalla seconda guerra mondiale”.

Bialiatski è la quarta persona a ricevere il premio Nobel per la pace mentre è in prigione, dopo Carl von Ossietzky in Germania nel 1935, Aung San Suu Kyi in Myanmar nel 1991 e Liu Xiaobo in Cina nel 2010.