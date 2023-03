Dietro i raccapriccianti avvistamenti di Ghostface in diverse città degli Stati Uniti ci sarebbe una campagna di marketing spettrale che anticipa l’uscita del film “Scream VI”.

Marketing di “Scream VI”: avvistamenti di Ghostface spaventano gli USA

Ad alcuni cittadini negli Stati Uniti è capitato di avvistare per le strade delle città un assassino mascherato armato di coltello. Ma non c’è da temere, infatti è tutto parte della spettrale campagna di marketing per l’imminente uscita del film “Scream VI”, lo confermano fonti vicine a Variety.

Nelle ultime settimane, il famigerato slasher del franchise di Ghostface è stato visto in diverse città degli USA, tra cui Sonoma (a cui si ispira la città immaginaria in cui sono ambientati i film), New Orleans e St. Louis.

Considerate le conseguenze degli avvistamenti di clown demoniaci nel 2016, non stupisce la reazione delle persone al vedere una creatura armata e mascherata in strada: in molte occasioni sono state chiamate anche le forze dell’ordine.

La Paramount Pictures non ha rilasciato dichiarazioni.

Tuttavia, l’account Twitter ufficiale di Ghostface si è unito al divertimento rispondendo “Mi stavo solo occupando degli affari miei” e “Ti sto guardando” alle raccapriccianti foto delle webcam che hanno catturato i suoi viaggi in giro per gli Stati Uniti.

Non è comunque la prima volta che Paramount Pictures fa qualcosa di simile. Per promuovere il film horror psicologico “Smile” ha realizzato una campagna di marketing immersiva che diventò virale. Prima della sua uscita nelle sale, lo studio aveva assunto degli attori affinché prendessero posto dietro la casa base alle partite di MLB trasmesse in televisione, e mostrassero alle telecamere sorrisi inquietanti. “Smile” è stato un successo al botteghino, guadagnando più di 200 milioni di dollari a livello globale.

Un altro caso di marketing che ha influito positivamente sul botteghino, anche se non consisteva nell’assumere attori che portassero in strada i personaggi dei film horror, è “M3GAN”. È ormai chiaro che il marketing è un potente strumento a disposizione degli studi cinematografici per stimolare la curiosità e l’interesse del pubblico, così da invogliarli ad andare al cinema.

“Scream VI” uscirà negli USA il 10 marzo 2023.