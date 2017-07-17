Home Intrattenimento Alessia Marcuzzi in crisi col marito? La smentita

Alessia Marcuzzi in crisi col marito? La smentita

di Redazione 17/07/2017

Messaggio su Instagram per far tacere il gossip Nei giorni scorsi, l’estate 2017 è stata scossa da un gossip inaspettato che riguarda Alessia Marcuzzi e suo marito Paolo Calabresi Marconi, ovvero una loro crisi matrimoniale. E’ stata la rivista Spy a dare l’annuncio, ipotizzando che il rapporto tra loro dovesse essere continuamente stimolato per sconfiggere la noia, ma che ora non basterebbero più. Si sa che gli occhi sono puntati tutti sulla conduttrice dell’Isola dei Famosi, ma lei non ci sta e ha deciso di replicare per le rime: la smentita è arrivata per mezzo del profilo Instagram della bionda Pinella. Alessia Marcuzzi Instagram, smentita al miele col marito Ma quale crisi tra Alessia Marcuzzi e suo marito: la foto postata dalla conduttrice fa definitivamente naufragare questa ipotesi. La Pinella ha postato uno scatto in cui si mostra letteralmente avvinghiata a Paolo, mentre sono entrambi in gita in barca. E’ una foto molto romantica e mielosa, completata da una dolce dedica su Instagram: Le navi salpano, le spiagge bruciano, selfie di ragazze dentro i bagni che si amano. La notte è giovane, giovani vecchi, parlami d’amore che domani sarò a pezzi…”. E’ ovvio che non sono parole sue, bensì di una canzone dei Thegiornalisti. Completa il tutto l’hashtag #LoveIsInTheAir, per ribadire il concetto e smentire chi gufa dietro il suo matrimonio. Insomma, se Alessia e il marito Paolo avessero avuto un periodo di crisi, lo hanno allontanato definitivamente e hanno voluto rispondere alle voci di gossip che vociferavano una rottura imminente. Più che lasciarsi, i due stanno progettando di avere un figlio. Niente burrasca in casa Marcuzzi-Calabresi, almeno finché non ci sarà un piccolo pargolo a mettere tutto sottosopra.

